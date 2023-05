Anna Lewandowska wielokrotnie zasiadała na trybunach Camp Nou. W sobotę, gdy Robert Lewandowski razem ze swoją drużyną świętował zdobyte mistrzostwo Hiszpanii, również była obecna i to z córkami, Klarą i Laurą. Opublikowała zdjęcie, na którym całuje męża. Nie ukrywa, że jest dumna z piłkarza.

Anna Lewandowska świętuje z FC Barceloną

Drużyna Roberta Lewandowskiego przed tygodniem świętowała mistrzostwo Hiszpanii, gdy wygrała na wyjeździe z Espanyolem. W sobotni wieczór FC Barcelona zagrała z Realem Sociedad na własnym stadionie. Chociaż mecz zakończył się 2:1 dla przeciwników drużyny Lewego, a jedynego gola strzelił właśnie on, to i tak były powody do świętowania. Po wszystkim FB Barcelona odebrała trofeum za wygraną w LaLidze i świętowała podczas hucznej fety. Lewandowskiemu kibicowali najbliżsi. Anna Lewandowska pokazała zdjęcia, na których pozuje w koszulce Barcelony, podobnie jak jej córka Laura. Na stadionie obecna była również jej starsza siostra Klara. Na jednej z fotografii "Lewa" czule całuje męża.

Robert Lewandowski świętuje z FC Barceloną zwycięstwo Hiszpanii

Dumna - napisała żona piłkarza.

Anna Lewandowska o małżeństwie z Robertem

Anna Lewandowska kilka miesięcy temu udzieliła wywiadu magazynowi "Party", w którym opowiedziała o życiu z piłkarzem. "Oczywiście bywają chwile, gdy mówię: Robert, zatrzymaj się, ja też tu jestem. (...) Generalnie życie z piłkarzem jest pod wieloma względami wymagające" - wyznała. Opowiedziała też o tym, ja się zmienili w czasie trwania małżeństwa. Zapewnia, że zawsze są dla siebie ogromnym wsparciem. "Robert stał się pewniejszy siebie. Zna swoją wartość, jest jeszcze bardziej wymagający wobec siebie. Ja też się zmieniłam, bo jestem teraz bardziej spontaniczna. Dalej mam dużo energii, sporo pracuję, bo cały czas rozwijam swoje marki. Jak to mówi mój mąż, mnie tylko ściana zatrzyma. Nie ma między nami rywalizacji. Wspieramy się, wiemy, jakie role pełnimy w tym małżeństwie" - dodała. Zdradziła też, jak zmienił się Lewandowski, odkąd został ojcem córek. "One bardzo go otworzyły na świat, na ludzi, na emocje. To jest niesamowite. Jest im oddany, uważnie ich słucha. One są dla niego najważniejsze, to prawdziwe córeczki tatusia" - wyznała.