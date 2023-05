Co roku na festiwal filmowy w Cannes zjeżdżają tabuny międzynarodowych gwiazd. Monika Olejnik nie zwalnia tempa. W związku z tym postanowiła wziąć udział w wydarzeniu. Na miejscu zachwyciła stylizacją. Uwagę przykuwa wyjątkowo głęboki dekolt. Internauci zareagowali jednomyślnie i nie mieli żadnych wątpliwości. Byli zachwyceni prezencją dziennikarki.

Monika Olejnik bryluje w Cannes. Pokazała za dużo? Internauci są jednomyślni

Monika Olejnik idzie z duchem czasu i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na Instagramie pochwaliła się, że w trakcie pobytu na festiwalu uczestniczyła w premierowym pokazie filmu "Banel e Adama". Dodała również, że bardzo dobrze przyjęto film Jonathana Glazera "Strefa interesów", nad którym pracowali polscy twórcy filmowi. Wszystko wskazuje na to, że produkcja spodobała się dziennikarce. "To dzieło ma szanse na Złotą Palmę" - napisała. Na sam koniec z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru dodała, że pogoda nie jest zbyt łaskawa i cały czas pada deszcz.

To jednak nie wszystko. Na udostępnionej relacji możemy zobaczyć, na jaką stylizację postawiła Monika Olejnik. Nie da się ukryć, że czarna sukienka zrobiła prawdziwą furorę. Materiał jest dopasowany do ciała, co podkreśla smukłą sylwetkę. Suknia ma długi rękaw i sięga prawie do ziemi. Jednak największe wrażenie robi wyjątkowo głęboki i odważny dekolt. Wycięcie w kształcie trójkąta sięga aż do pępka.

Pod opublikowanym postem niemalże natychmiast pojawiły się liczne reakcje. Internauci byli zachwyceni. W komentarzach nie szczędzili dziennikarce miłych słów. Posypały się same komplementy. "Super wygląd!", "Wow", "Piękna i mądra", "Pani Moniko obłęd!", "Elegancja, jak zawsze", "Klasa i styl", "Kreacja sztos" - pisali. To tylko niektóre reakcje. Trzeba przyznać, że kreacja Moniki Olejnik bardzo przypadła im do gustu.

Monika Olejnik wciąż czeka na przeprosiny od TVP

Monika Olejnik wciąż czeka na przeprosiny od TVP

W połowie lutego Monika Olejnik poinformowała, że wyrokiem sądu apelacyjnego wygrała proces przeciwko Telewizji Polskiej. Sprawa ciągnęła się przez kilka lat. Od wyroku minęło już parę miesięcy, a dziennikarka wciąż nie doczekała się zasądzonych przeprosin. TVP powinno przeprosić ją dwukrotnie w trakcie głównego wydania "Wiadomości" oraz czterokrotnie na antenie TVP Info. Mimo upływu czasu nic nie wskazuje na to, by dziennikarka wkrótce usłyszała upragnione słowa. W związku z tym jakiś czas temu postanowiła o sobie przypomnieć. "Kiedy wreszcie TVP mnie przeprosi? Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny! Czekam!" - napisała na Instagramie.