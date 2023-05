Bruce Willis zrezygnował z aktorstwa ze względu na postępującą chorobę, jaką jest afazja. Wpływa ona na jego zdolności poznawcze i sprawia, że 68-latek ma problemy z mową. W lutym 2023 roku bliscy poinformowali, że u aktora zdiagnozowano także demencję, zwaną otępieniem czołowo-skroniowym, w skrócie FTD. Emma Heming, żona Willisa, która zajmuje się mężem, podzieliła się wyznaniem, jak wygląda ich rzeczywistość. W stanie, w którym znajduje się aktor, nie ma opcji leczenia. Na ten temat wypowiedzial się ekspert.

Żona Bruce'a Willisa o walce męża z demencją

Emma Heming niedawno obejrzała dokument "Little Empty Boxes" Maxa Lugareve, w którym opowiada on o matce, walczącej z tajemniczą formą demencji. Mężczyzna konsultuje się z ekspertami, aby dowiedzieć się o dostępnych opcjach pomocy. Modelka, która opiekuje się chorym mężem, podzieliła się spostrzeżeniami. "Max opowiada historię walki swojej matki Kathy z demencją, jednocześnie dowiadując się wszystkiego, co może zrobić, by jej pomóc. Jego miłość do matki jest potężna. Jego motywacja do znajdowania odpowiedzi od najlepszych ekspertów w dziedzinie zdrowia jest inspirująca, a do tego jest tak łaskawy, aby podzielić się informacjami, które są prawdziwym błogosławieństwem" - napisała na Instagramie. Dodała, jak wygląda życie z osobą cierpiącą na demencję.

Kiedy żyjesz w świecie demencji, wiesz, że opcje są niewielkie. Ale niektórzy nie będą leżeć bezczynnie, co jest sposobem na dokonywanie zmian i byłam świadkiem tego piękna ostatniej nocy.

Ekspert o diagnozie Bruce'a Willisa. "Z taką tragiczną rzeczywistością spotyka się dziś każda osoba dotknięta chorobą"

Rodzina, informując o chorobie Bruce'a Willisa, pisała o tym, że w tym momencie nie ma opcji leczenia. "Dzisiaj nie ma lekarstw na tę chorobę. Może to się zmieni w nadchodzących latach. Mamy nadzieję, że w związku z tym uwaga mediów skupi się na mówieniu o tej chorobie. Potrzebujemy większej wiedzy na jej temat" - brzmiał fragment oświadczenia. Tim Parry, dyrektor Alzheimer's Research UK, organizacji charytatywnej zajmującej się badaniami nad chorobą Alzheimera, powiedział w rozmowie z mirror.co.uk: "Jak podkreśliła rodzina Bruce'a Willisa, obecnie nie ma metod leczenia, które spowalniałyby lub zatrzymywały otępienie czołowo-skroniowe. Z tego powodu koncentrujemy się na pomocy osobom z chorobą w radzeniu sobie z objawami w życiu codziennym".

Z taką tragiczną rzeczywistością spotyka się dziś każda osoba dotknięta chorobą i nie powinniśmy tego akceptować (...) Absolutnie podzielamy ich nadzieję na przełom i jako wiodąca brytyjska organizacja charytatywna zajmująca się badaniami nad demencją, nie cofniemy się przed niczym, dopóki nie znajdziemy lekarstwa na wszystkie choroby powodujące demencję" - podkreślił.

Żona Willisa mówi o samotnej walce z chorobą aktora. "Nie dano mi wyboru"

Emma Heming niedawno poinformowała o tym, że wprowadza na rynek specyfik wspomagający pracę mózgu. Część zysków ma trafić na konto organizacji, pomagającej rodzinom dotkniętym chorobą Alzheimera. W rozmowie z "People" Heming wyznała, że sama cierpiała na krótkotrwałe zaniki pamięci. "Mało kto mówi, jak ważny jest zdrowy, sprawny mózg (...) Czułam, że ten ważny narząd cierpi, a przecież to nasz największy atut. Odkryłam, że gdy stawiasz swój mózg na pierwszym miejscu i dbasz o niego, korzysta na tym całe twoje ciało" - mówiła. Specyfik, który stworzyła, łączy wszystkie korzystne dla mózgu witaminy.