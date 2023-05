Bartosz Kurek w 2020 roku poślubił Annę Grejman, która również była siatkarką. Związek ujawnili cztery lata wcześniej, gdy opublikowali wspólne zdjęcie w sieci. Sportsmenka jest aktywna na Instagramie. Podzieliła się nagraniem, na którym widzimy, że zmieniła fryzurę. Efekt końcowy zachwyca.

Anna Kurek zmieniła fryzurę

Anna Kurek od dawna jest wierna blond włosom, jednak miała już spory, ciemny odrost. Siatkarka nie tylko rozjaśniła fryzurę, ale także postawiła na inny, chłodniejszy odcień. Delikatnie skróciła też włosy. "Wiem, że czekaliście na efekt, więc wrzucam! Mój fryzjer nie dość, że robi piękny blond, to dodatkowo rolki piękne robi" - napisała na Instagramie. Fanom siatkarki przypadła do gustu jej nowa fryzura. "Inna kobieta! Bartosz cię nie pozna", "Wow, przepiękny odcień", "Pięknie", "No jest sztos" - komentują.

Ślub Bartosza Kurka i Anny Kurek

Pierwsze wspólne zdjęcie z ukochanym Anna Kurek udostępniła w sieci w 2016 roku. "Z mojej strony na pewno była to miłość od pierwszego wejrzenia, a co do Ani, to już musicie ją pytać. Jestem ostrożnym facetem, jeśli chodzi o uczucia, ale tutaj od razu wiedziałem, że nie powinienem mieć żadnych obaw. Jesteśmy na takim etapie, że potrafimy oddzielić życie zawodowe od prywatnego" - mówił Bartosz Kurek w książce "Ludzie ze złota".

W 2018 roku sportowiec oświadczył się partnerce, a ona pochwaliła się pierścionkiem na Instagramie. Ślub wzięli w tajemnicy przed mediami dwa lata później. W sierpniu 2020 roku podzielili się zdjęciami. "A czy już przedstawiałam wam mojego męża?" - napisała wówczas Anna Kurek pod postem na Instagramie.

Bartosz Kurek wielokrotnie wspominał o tym, jakim wsparciem jest dla niego żona. Dużo daje im to, że oboje są sportowcami. "Ona doskonale wie, czego potrzebuję, a ja wiem, czego jej trzeba. Nie muszę tłumaczyć Ani, dlaczego nie ma mnie w domu, czemu nie mogę urwać się z treningu i przyjechać do niej, choć bardzo bym chciał. To, że oboje jesteśmy sportowcami, pomaga nam zorganizować życie" – opowiadał w książce "Ludzie ze złota".