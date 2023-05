Polskie gwiazdy często korzystają z dobrodziejstw medycyny estetycznej. Nie wszystkie jednak wprost to przyznają. Jest jednak grono z nich, które chętnie dzielą się szczegółami swej urody. Z pewnością należą do nich uczestniczki "Królowych życia" - Izabela Macudzińska i Laluna. Panie relacjonują kolejne zabiegi chirurgiczne w mediach społecznościowych. Ile ich było? Trudno zliczyć, jednak w ostatnim czasie wykonały m.in. wycięcie powiek (tzw. foxy eyes), wolumetrię twarzy lub lifting, regularnie powiększają też usta. Do tego dochodzą inne zabiegi na całe ciało, jak powiększenie piersi, czy liposukcja. Laluna niejednokrotnie podkreśla, że nie spocznie, póki nie osiągnie wymarzonego wyglądu, nawet gdyby miała poddawać się operacjom do końca życia. A jak jest w przypadku innych gwiazd?

Operacje plastyczne gwiazd. Anna Powierza bez cenzury, Danuta Martyniuk z subtelną zmianą

Niedawno o operacji plastycznej opowiedziała żona polskiego króla disco polo, Danuta Martyniuk. Wyznała w wywiadzie, że zdecydowała się na poprawę wyglądu nosa, który przysparzał jej kompleksów. Trzeba przyznać, że zmiana na twarzy wygląda dość naturalnie. Ale to nie jedyny zabieg i nie powiedziała jeszcze w tym temacie ostatniego słowa.

Robiłam stymulatory tkankowe. Sofwave’a (...). Przeszłam lifting twarzy i operację nosa. A jeszcze coś przede mną - powiedziała w "Pytaniu na śniadanie".

Z kolei Anna Powierza poszła na całość i postanowiła pokazywać się fanom na Instagramie tuż po zabiegach. Ostatnio wrzuciła do sieci zdjęcia posiniaczonej twarzy. Widok? Dość drastyczny, ale czego się nie robi dla urody. Aktorka wykonała blefaroplastykę, czyli w skrócie - wycięcie wiotczejącej skóry powiek.

Operacje plastyczne gwiazd. Blanka Lipińska chciała węższej twarzy, Siwiec idealnych proporcji

Blanka Lipińska także postanowiła pomajstrować przy twarzy. Usunęła u chirurga poduszki Bichata, czyli ciało tłuszczowe, które wypełnia przestrzeń między kością policzkową a żuchwą. Efektem jest wysmuklenie twarzy. Autorka erotyków "365 dni" nie ukrywa wykonania zabiegu, nawet jeśli jest o niego pytana przez fanów w sieci. Jednak mówi również o minusach. Dziś Lipińska nie jest już zachwycona - wprost przyznała, że efektem ubocznym jest cienka i mało elastyczna skóra. Oprócz tego wykonała także powiększenie piersi, które także przysporzyło jej komplikacji. Zobacz też: Blanka Lipińska opowiedziała o zabiegach, którym się poddała. Wszystkie mają sprawić, że będzie "młodsza o 10 lat"

Natalia Siwiec z kolei lata temu powiększyła biust, ale i usta. Jak jednak przyznała, wargi ostrzyknęła tylko raz. "Nie wiem, dlaczego moje usta nie maleją! Najprawdopodobniej zrobiły mi się w środku zrosty, które sprawiają, że moje usta wyglądają wciąż tak samo" - powiedziała w programie "W roli głównej". Siwiec wyznała na Instagramie, że stosuje też botoks i kwas hialuronowy na twarz. Miała się poddać również wolumetrii twarzy. Dużo mówiło się także o rzekomej operacji nosa, jednak modelka nigdy nie potwierdziła tych doniesień.

Nie wszystkim wykonane zabiegi służą. Czasami gwiazdy żałują wcześniej podjętej decyzji. Tak było w przypadku m.in. Anny Skury, która przez nieudaną operację powiększenia biustu musiała przejść kolejne, ratujące życie. Wszystko przez felerne implanty. Wśród zagranicznych gwiazd Linda Evangelista wolałaby cofnąć czas. Supermodelka sporo wycierpiała. Jakie jeszcze gwiazdy poddały się niekoniecznie udanym zabiegom? Więcej przeczytacie TUTAJ.