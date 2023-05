Syn Nosowskiej ma nową pasję. Mama tym razem nie pęka z dumy. "Żenada totalna"

19 maja nakładem wytwórni Kayax ukazał się ósmy album Katarzyny Nosowskiej "Degrangolada". Wokalistka i autorka tekstów gościła z tej okazji w "Dzień dobry TVN", gdzie w rozmowie z Marcinem Prokopem opowiedziała o nowej płycie. Nie zabrakło również kilku słów na temat syna artystki, Mikołaja. 27-latek udzielił się - pod pseudonimem Miki Krajewski - w dwóch utworach do płyty. Frontmenka zespołu Hey zdradziła, czym zajmuje się obecnie.

Zobacz wideo Katarzyna Nosowska w nietypowym filmie na swoim Instagramie. Pokazała unboxing

Nosowska zdradziła, czym zajmuje się jej syn

Jak dowiedzieliśmy się od Nosowskiej, jej syn nie trenuje już koszykówki. Mikołaj Krajewski przerzucił się na sztuki walki. Co słynna mama sądzi o zmianie? No cóż, nie bardzo podobają się jej nowe zainteresowania syna, chociaż stara się je akceptować. "Szanuję jego wybory, ale to jest żenada totalna. Wolałabym, żeby inaczej spędzał czas" - przyznała wokalistka. Sam Mikołaj jeszcze do niedawna dość pieczołowicie strzegł swojej prywatności. Od jakiegoś czasu jednak częściej pokazuje się publicznie, występuje w programach, jak choćby w "Mieście Kobiet", którego był gościem w październiku 2022 roku.

Kim jest Mikołaj Krajewski?

Mikołaj Krajewski od 2019 roku jest zaręczony. Jego wybranką jest Marianna Olbrych, córka dziennikarki Grażyny Olbrych. Para poznała się w sieci. Zaczęli ze sobą pisać i zaiskrzyło. Mikołaj od 2018 roku próbuje sił w modelingu. Już kilka lat temu wystąpił z mamą na scenie podczas imprezy "Viva! Photo Awards", a w sierpniu 2022 roku na festiwalu w Sopocie.

Syn Nosowskiej nie marzy o zejściu się rodziców

Przypominamy, że ojcem mężczyzny jest muzyk Adam Krajewski. Jego rodzicie rozstali się wiele lat temu. Mikołaj wyznał jakiś czas temu, że nie chciałby, aby jego rodzice się zeszli. Przez całe życie miał tak naprawdę czwórkę rodziców, a strata któregokolwiek z nich mogłaby się wiązać z zerwaniem ważnych dla niego relacji. "Jeśli miałbym tę możliwość, że rodzice by do siebie wrócili, to myślę, że straciłbym wiele osób, które zyskałem dzięki tej relacji. Niby nie miałem życia z obydwoma rodzicami w domu, ale i tak żyłem z nimi, tylko że na dwa domy i miałem czwórkę rodziców" - powiedział.