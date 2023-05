Zbliża się finał programu "Azja Express". Z tej okazji na kanapie "Dzień dobry TVN" ugoszczono uczestników poprzednich edycji, którzy opowiedzieli o najbardziej pamiętnych przygodach z ich udziałem w show. Mieliśmy okazje posłuchać historii od m.in. Przemysława Salety, Joanny Przetakiewicz czy Lary Gessler. Ta ostatnia jednak została zapowiedziana przez Ewę Drzyzgę jako... "Laura".

Ewa Drzyzga zaliczyła wpadkę w "DD TVN". Nie znała imienia Lary Gessler

"Jest z nami Laura" - powiedziała Drzyzga do Lary Gessler. Po chwilowej konsternacji prowadząca się jednak pochwaliła, starając się obrócić sytuację w żart. "Zawsze to robię" - skomentowała. Wpadkę skomentowała rozbawiona Małgorzata Rozenek, która również była w studiu. "Raz w życiu to nie ja pomyliłam imię" - podsumowała. "Laura" na szczęście przyjęła całą sytuację z uśmiechem i na pomyłkę gospodyni śniadaniówki wzruszyła jedynie ramionami.

Wpadka komentatorów sportowych

Ostatnio głośno było o wpadce komentatorów sportowych meczu z udziałem Igi Świątek. Bartosz Ignacik oraz Dawid Celt byli przekonani, że podczas przerwy w spotkaniu ich mikrofony były wyłączone. Nie były. Na antenie padły wulgarne słowa, które momentami wyłapali widzowie, publikując nagranie w sieci. "Co ty mi pier****isz, że ja, k***a, te forhendy źle gram. J*b, j*b, j*b, j*b. Tak, dobrze? Podoba ci się?" - słychać z nagrania. Na tym się jednak nie skończyło. Dawid Celt zdecydował się nawet na dość niewybredny komentarz na temat kibicek siedzących na trybunach.

Wpadki w telewizji na żywo bywają makabryczne

Bywają jednak i znacznie bardziej poważne wpadki na wizji. Pod koniec 2021 roku prezenterka brytyjskiej telewizji poinformowała przypadkowo o... śmierci papieża Franciszka. Choć Kylie Pentelow szybko przeprosiła za swoją pomyłkę, nagranie i tak błyskawicznie rozprzestrzeniło się w sieci. Przypominamy, że do podobnie upiornej wpadki doszło ponad 10 lat temu w Polsce, kiedy to Magda Mołek poinformowała widzów "Dzień dobry TVN" o... śmierci Nergala. Na szczęście w słowo wszedł jej szybko Andrzej Sołtysik i poprawił prezenterkę. Magda Mołek przyznała po latach, że postrzega to zdarzenie jako swoją największą dziennikarską wpadkę.