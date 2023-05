Katarzyna Figura debiutowała na ekranie jeszcze w latach 70. jako nastolatka. Role w takich filmach, jak "Kingsajz", "Pierścień i róża" czy "Kiler" sprawiły, że na dekady przylgnął do niej stereotyp "największej polskiej seksbomby". W ostatnich latach gwiazda usiłowała zerwać z tym wizerunkiem. W 2006 roku Figura ogoliła się na łyso. Chociaż metamorfozę przeszła dla roli, to jej krok był szeroko komentowany. Teraz legenda polskiego kina po raz kolejny zdecydowała się na radykalną zmianę.

Katarzyna Figura opublikowała zdjęcie w nowej fryzurze. "Farbując włosy na niebiesko, daję wyraz znużeniu tym, co stereotypowo kobiece "

Katarzyna Figura na Instagramie pochwaliła się efektami ostatniej wizyty u fryzjera. Aktorka postawiła na mocny kolor. Krótkie pasma mają teraz barwę błękitną, ponadto okazuje się, że za spektakularną metamorfozą stoi głębsze przesłanie. Gwiazda przyznała, że jest zmęczona etykietami, którymi operuje współczesne społeczeństwo. W jej wpisie nie brakuje odwołań do uprzedmiotowienia kobiet, z którym sama przez lata walczyła.

Już nie jestem blondynką. Znużona toksyczną męskością, zmęczona oczywistą seksualnością, znudzona zatrzaśnięciem w szufladce opisanej jako „wielka, seksowna blondyna", wbrew panującym trendom uznającym za seksowną tylko młodość, wbijam szpilę w te idiotyzmy, ogłaszam wszem i wobec, co następuje: jestem istotą na wskroś seksualną. Mój wiek nie ma znaczenia. Przynajmniej dla mnie, a jak ktoś ma problem, to żegnam, bo mam to w mojej wielkiej kształtnej pupie. (...) Farbując włosy na niebiesko, daję wyraz znużeniu tym, co stereotypowo kobiece i uznane za seksualne.

Katarzyna Figura była ofiarą przemocy domowej. Świadkami były jej córki

Katarzyna Figura była ostatnio gościnią w programie Moniki Olejnik "Otwarcie". Gwiazda opowiedziała o traumatycznych doświadczeniach, przez lata bowiem tkwiła w toksycznym związku i była ofiarą przemocy domowej. Aktorka przyznała, że mąż znęcał się nad nią nawet w obecności dzieci. Sfinalizowany w 2021 roku rozwód był jedyną właściwą formą wyjścia z tej dramatycznej sytuacji. "One były małe. Były świadkiem i doświadczały tego wszystkiego, co ja doświadczałam. Gdy dziecko widzi, że matka jest bita, to jest porażające, bo ono czuje, że nie ma już żadnej pomocy. I dziecko bierze na siebie tę straszliwą odpowiedzialność i winę".

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" czynna jest codziennie od 12 do 18 pod numerem tel. 22 668-70-00. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie.