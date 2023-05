Przez kilka miesięcy po urodzeniu syna Joanna Opozda skupiała się na macierzyństwie. Ostatnio aktorkę można jednak coraz częściej spotkać na branżowych imprezach. Gwiazda pojawiła się też na balu charytatywnym organizowanym przez fundację braci Collins. Sukienka, którą celebrytka wybrała na tę okazję, do złudzenia przypominała ślubną kreację.

Zobacz wideo Joanna Opozda o nieprzespanych nocach, pomocy przy synu i stresie po ciąży

Joanna Opozda przyszła na galę w białej sukni. Marynarka przypomina welon

Joanna Opozda była jedną z gwiazd, które pojawiły się na balu charytatywnym. Wydarzenie zorganizowane zostało przez fundację braci Collins. Aktorka pozowała do zdjęć w długiej białej sukni z ogromną kokardą w okolicach biustu. Całość uzupełniały transparentne sandałki na szpilce, mała błyszcząca torebka i delikatna biżuteria. Młoda mama prezentowała się zjawiskowo. Jej stylizacja przywodziła na myśl kreację ślubną. Celebrytka opublikowała na InstaStories relację, w której pokazała jeszcze pasującą do sukni marynarkę. Podczas jazdy samochodem zawiesiła ją na oparciu fotela, dzięki czemu żakiet do złudzenia przypominał welon.

Joanna Opozda Instagram/asiaopozda

Włosy aktorki zostały ułożone w fale przywodzące na myśl Złotą Erę Hollywood. Klasyczny makijaż idealnie komponował się z całością. W relacji opublikowanej na InstaStoires gwiazda przyznała, że po raz pierwszy zdecydowała się na czerwoną szminkę. Więcej zdjęć "ślubnej" stylizacji Joanny Opozdy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Joanna Opozda niedawno wróciła z wakacji w Turcji. Celebrytka wybrała się tam, żeby odpocząć od pracy i codziennych zmartwień. Podczas urlopu towarzyszył jej Vincent. Chłopiec był zachwycony atrakcjami w parku rozrywki, do którego zabrała go mama. Aktorka korzystała z pięknej pogody i opalała się na plaży. Na Instagramie zamieściła zdjęcie w stroju kąpielowym, na którym zaprezentowała zgrabną sylwetkę. Fotografia zachwyciła fanów. "Ogień", "Brak słów dla twojego piękna", "Figura marzenie" - pisali zachwyceni internauci.