Olga Bołądź nie należy do grona gwiazd, które chętnie dzielą się szczegółami prywatnego życia. Na jej Instagramie raczej niezbyt często pojawiają się rodzinne kadry, jednak w grudniu ubiegłego roku aktorka zrobiła wyjątek. Poinformowała fanów, że wraz z obecnym partnerem, że ich rodzina niebawem się powiększy. Do tej pory wychowywała dziewięcioletniego syna Brunona z poprzedniego związku. Teraz wraz z Jakubem Chruścikowskim wyczekiwali córki. Wszystko wskazuje na to, że w końcu doczekali się szczęśliwego rozwiązania. W mediach społecznościowych właśnie ukazałą się sklejka z pierwszymi zdjęciami.

Olga Bołądź urodziła córkę

19 maja Olga Bołądź podzieliła się z fanami radosną nowiną. Urodziła córkę, której nadała dość oryginalne imię. W show-biznesie jednak jedna z par zdążyła już tak samo nazwać pociechę. Mowa oczywiście o Edycie i Cezarym Pazurze, którzy doczekali się trójki dzieci, a ich najmłodsza pociecha również ma na imię Rita. Na krtótkim nagraniu mogliśmy jak mama trzymała nowo narodzone dziecko za rączkę. Na jednym z nich było nawet widać kawałek jej główki. Celebrytka jednak na ten moment nie zdecydowała się na ujawnienie wizerunku pociechy. Wiemy jednak, że nowa członkini rodziny została powitana w wyjątkowy sposób. Na ścianie zawisł spory napis z balonów z jej imieniem. Redakcja Plotka składa szczere gratulację i trzymamy kciuki, żeby dziewczynka była przede wszystkim zdrowa.

Hejka tu Rita! Od kilku dni jest z nami nasza córeczka i siostra. Pozdrawiamy was z domu, dumni rodzice - pisała Olga Bołądź.

[ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]