Niektórym drugą połówkę udaje się znaleźć w bardzo młodym wieku. Inni z kolei przez lata szukają partnera, z którym chcą się zestarzeć. Wyjątkiem nie jest tu świat show-biznesu. Tak było chociażby w przypadku Radosława Majdana i Małgorzaty Rozenek - obydwoje mieli za sobą głośne rozwody, zanim stanęli na ślubnym kobiercu. Wiedzieliście za to, co łączy byłą żonę Majdana z Dorotą Gardias, a Gardias z Edytą Herbuś? Wyjaśniamy skomplikowane powiązania w polskim show-biznesie.

REKLAMA

Zobacz wideo Oni kiedyś byli razem. Zapomniane związki show-biznesu

Doda, Herbuś, Gardias i Pachut

Doda obecnie spotyka się z Dariuszem Pachutem, który wcześniej także znalazł miłość u boku osoby z pierwszych stron gazet. Sportowiec spotykał się bowiem z Dorotą Gardias. Pogodynka z kolei była wcześniej partnerką producenta telewizyjnego Piotra Bukowieckiego, z którym doczekała się córki. Macochą dziewczynki jest teraz Edyta Herbuś, która od jakiegoś czasu układa sobie życie u boku Bukowieckiego. Herbuś w rozmowie z Żurnalistą przyznała, że z Gardias nie ma żadnego kontaktu. Za to bardzo dobre relacje łączą ją z pasierbicą.

Hania jest pięknym promykiem, z taką żywą, bezwarunkową miłością do mnie i ja do niej też, więc bardzo fajnie komunikujemy się ze sobą. Bardzo ją czuję i parę razy się okazało dla mnie dużym zaskoczeniem, jak bardzo ona też zna mnie - powiedziała tancerka.

Dariusz Pachut, Doda; Edyta Herbuś, Dorota Gardias Instagram/dodaqueen; KAPiF

Ostaszewska, Szumowska i Englert

Reżyserka Małgorzata Szumowska wiele lat temu została żoną operatora filmowego Michała Englerta. Na ślubie pary bawiła się wówczas m.in. wieloletnia przyjaciółką Szumowskiej, Maja Ostaszewska. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu i zakończyło rozwodem. Kilka lat później uczucie połączyło jednak Englerta i Ostaszewską, którzy w szczęśliwym związku pozostają do dziś i doczekali się dwójki dzieci. Co więcej, cała trójka cały czas spotyka się zarówno prywatnie, jak i na planach filmowych.

Oni stanowią idealny tandem i dobrze się uzupełniają. Oboje są bardzo niezależni, nie chcą nikomu się przypodobać, idą swoją drogą. Od lat współpracują z grupą przyjaciół, tworząc twórczą wspólnotę - mówiła Ostaszewska o relacji ukochanego i przyjaciółki w wywiadzie dla "Pani".

Małgorzata Szumowska, Maja Ostaszewska, Michał Englert, Mateusz Kościukiewicz KAPiF

Smoktunowicz, Rusin i Lis

Podobna sytuacja, ale z nieco innym finałem, miała miejsce w przypadku Kingi Rusin i Hanny Smoktunowicz. Dziennikarki także były przyjaciółkami, a Smoktunowicz była świadkową na ślubie Rusin z Tomaszem Lisem. Małżonkowie doczekali się dwóch córek, ale relacja zakończyła się głośnym medialnym rozwodem, który został sfinalizowany w 2006 roku. Sporym zaskoczeniem okazał się fakt, że były mąż Rusin związał się z byłą przyjaciółką żony, a w 2007 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Dziennikarka przyjęła też nazwisko męża, jednak relacja ostatecznie zakończyła się w 2018 roku. Rusin po latach odniosła się do tego, mówiąc, że udało jej się przepracować całą tę sytuację.

Myślę, że jak się na mnie spojrzy, to jest to najlepszy dowód na to, że można to przepracować. Po prostu trzeba to przepracować w swojej głowie. Na pewno nie wolno odcinać od siebie przyjaciół. Wręcz przeciwnie! Ja się otoczyłam przyjaciółmi wtedy - komentowała w rozmowie z "Galą".

Kinga Rusin, Hanna Smoktunowicz (później Lis), Tomasz Lis KAPiF

Wieniawa i Opozda były z Baronem i Królikowskim

Julia Wieniawa związała się z Antonim Królikowskim na kilka lat przed tym, jak ten wziął ślub z Joanną Opozdą. Co zaskakujące, gwiazda "Rodzinki.pl" ma sporadyczny kontakt z mamą aktora. "Słuchajcie, ja Małgosię bardzo lubię. Kontakt rzadki, ale bardzo miły mamy" - wyznała Wieniawa w rozmowie z "Faktem". Po rozstaniu z Królikowskim gwiazda zaczęła randkować z Aleksandrem Baronem. "Bardzo lubię tę osobę, ale to była krótka pomyłka" - podsumowała tę relację Wieniawa. Z kolei Joannę Opozdę przed laty widywano z Baronem na branżowych imprezach. Ta znajomość nie przetrwała jednak próby czasu. Finalnie to z Królikowskim stanęła na ślubnym kobiercu, co miało fatalne skutki. Aktorzy rozstali się na oczach całej Polski. Opozda wielokrotnie ujawniała kulisy tej relacji. Królikowski również.

Mieszasz mnie co chwila z błotem, kłamiesz, manipulujesz faktami, próbujesz mnie dyskredytować, opowiadając bajki, kiedy ja wychowuję i utrzymuję naszego syna. (...) nie obchodzisz mnie ani Ty ani Twoje "medyczne" skręty. Jak wiesz, wszystkie sprawy przekazałam prawnikom. Niech sąd zdecyduje, co dalej. A Ty, skoro nie pomagasz, nie utrudniaj nam życia - wspomniała w jednym ze swoich wpisów aktorka.

Baron i Julia Wieniawa; Joanna Opozda i Antoni Królikowski KAPiF

Kayah, Rooijens i Przetakiewicz - przykład wzajemnego szacunku po rozstaniu

Wokalistka trwała w małżeństwie z producentem Rinke Rooijensem, z którym ma 24-letniego syna Rocha. Po 12 latach związku nastąpił rozwód pary. Wszystko odbyło się w pokojowej atmosferze. Dziś byli małżonkowie mówią o sobie z szacunkiem. Co ciekawe, Kayah była na ślubie Rooijensa i Joanny Przetakiewicz, jego nowej miłości. Założycielka marki "La Mania" darzy wokalistkę sympatią, co widać w mediach społecznościowych. To rzadka sytuacja w show-biznesie. Z okazji rocznicowego balu Przetakiewicz i Rooijensa, para urządziła bal kostiumowy. Zaproszona była żona producenta przebrała się jego obecną partnerkę. Przetakiewicz była zachwycona.

Bardzo mi się podobało ich przebranie! Jarek i Kayah dokładnie odzwierciedlili nasz look z Sylwestra 2019/2020. Miałam na sobie wtedy czarną sukienkę z piór art déco, marynarkę La Manii i cudne szpilki, a Rinke zrobił się na Jamesa Bonda. Uwielbiam takie poczucie humoru i taki dystans do siebie. To był strzał w dziesiątkę!

Joanna Przetakiewicz; Kayah; Rinke Rooyens Instagram/ kayah_official; KAPiF

Dziś Przetakiewicz i Rooijens uchodzą za wzorowe małżeństwo. Często pokazują codzienność w mediach, wspólne spacery, wyjścia do restauracji czy na eventy. Wielokrotnie podkreślają, że w sobie szaleńczo zakochani. „Najważniejsze jest jednak to, że Joanna stworzyła mi dom, że o mnie dba. Moi rodzice rozstali się w burzliwy sposób, jak miałem 6 lat. Nie wiedziałem nawet, jak dom powinien wyglądać" - wyznał producent dla magazynu "Pani".