Wielu rodziców chce sprawić, aby pierwsza komunia była niezapomnianym przeżyciem dla ich dzieci. Z tej okazji wyprawiają ogromne przyjęcia i zapraszają całe rodziny. Na imprezach komunijnych pojawiają się nawet kamerzyści oraz DJ-e. Wszystko po to, aby jak najlepiej uczcić to wydarzenie. Niektórym nie brakuje kreatywności. Użytkownik TikToka pokazał, jak można zorganizować dziecku wyjście z domu do kościoła.

REKLAMA

Zobacz wideo "Mamo, gdzie są moje pieniądze z komunii?". Adwokat: Dziecko powinno te pieniądze otrzymać

Dziewięciolatka przeżyła pierwszą komunię niczym ślub

Na TikToku pojawił się wyjątkowy filmik. Został opublikowany przez użytkownika o nazwie @berniemongans. Mężczyzna wstawił nagranie, na którym prowadzi siostrzenicę do pierwszej komunii. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie cała otoczka. Rodzice dziewczynki przeszli samych siebie. Wokół domu pojawiło się mnóstwo balonów w kolorze różowym i szarym. Utworzyły specjalne przejście. To jednak nie wszystko. Dla dziewięciolatki przygotowano biały dywan, po którym mogła przejść.

Cała aranżacja przypominała przygotowania na ślub. Nie da się ukryć, że swoim wyglądem dziewczynka była podobna do panny młodej. W dniu pierwszej komunii zaprezentowała się w białej sukni typu "księżniczka". Miała również mocny makijaż oraz elegancką fryzurę. Użytkownicy TikTok zgodzili się, że dziewięciolatka wyglądała uroczo. "Mam nadzieję, że wspaniale spędziła ten specjalny dzień", "Wygląda pięknie" - pisali w komentarzach.

Minęło już pięć lat od ślubu Harry'ego i Meghan. "Czas na zakończenie rozłamu"

Makijaż dla dziecka na komunię?

Nie jest to pierwszy raz, kiedy na TikToku pojawia się relacja z pierwszej komunii. Rodzice chwalą się nietypowymi stylizacjami dzieci. Tak było również w przypadku innej dziewczynki. Jej przygotowania zostały upublicznione przez profil pewnej makijażystki. Dziewięciolatka zapozowała w satynowym szlafroku i zaprezentowała mocny makijaż. Miała nawet doklejone sztuczne rzęsy! Tym razem filmik wywołał skrajne emocje u internautów. Porównywali dziewczynkę do lalki Barbie. Stwierdzili, że nadmierne przygotowania dziecka do ceremonii są zbędne.