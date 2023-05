Doda kilka dni wcześniej brylowała na konferencji SopotHit Festiwal 2023, gdzie doszło do niezręcznego spotkania z Edytą Górniak. Diva przyszła spóźniona i jak ognia unikała interakcji z Rabczewską, udając, że jej nie widzi. Ta jednak nie zmierzała jej odpuszczać. Nie obyło się bez krzywych spojrzeń i kąśliwych uwag. Po pracowitym tygodniu Doda wybrała się z Dariuszem Pachutem na sportowe wydarzenie. 18 maja w Hali Gwardii w Warszawie odbyła się Gala Biznes Boxing Polska. I tym razem artystka nie zamierzała rezygnować z typowego dla siebie wizerunku. Postawiła na małą czarną, ale w odważnym wydaniu. Nie można było oderwać od niej wzroku.

Doda u boku Pachuta na Gali Biznes Boxing Polska. Mała czarna w odważnym wydaniu

Doda nigdy nie ukrywała, że jest wielką pasjonatką sportu. Artystka trenuje od dziecka i zawsze znajdzie czas na zrobienie treningu. Od lat może pochwalić się nienaganną sylwetką, nad którą wytrwale pracuje na siłowni. Z Dariuszem Pachutem połączyła ja nie tylko pasja do dalekich podróży, ale i miłość do aktywności fizycznej. U boku ukochanego, z którym spotyka się od końca 2022 roku pojawiła się na Gali Biznes Boxing Polska. Mimo iż z początku zapowiadała, że nie będzie afiszować się związkiem z Pachutem, zabiera go coraz częściej na publiczne wystąpienia. Na wydarzeniu Rabczewska zaprezentowała się w kusej mini z ozdobnymi, bufiastymi rękawami i głębokim dekoltem. Tym razem postanowiła związać włosy w wysokiego kuca. Na widowni artystka nie szczędziła czułości z ukochanym, kładąc mu się na kolana. Przy okazji można również zauważyć, że sportowiec ją obejmował. Więcej zdjęć artystki z gali znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Doda u boku Pachuta na Gali Biznes Boxing Polska. Mała czarna w odważnym wydaniu Fot. Instagram/ dariuszpachut

Doda o banie od Górniak. Kogo sama zablokowała w mediach?

Doda w rozmowie z Plotkiem wspomniała, że Górniak zablokowała ja w mediach społecznościowych. "Już dawno temu mnie zablokowała" - z udawanym żalem mówiła Dorota. Zapytaliśmy ją, czy także stosuje podobne metody wobec osób, za którymi nie przepada. Odpowiedź wokalistki jest przewrotna. "Nie... Blokuję tylko swoich eks, a że są gwiazdami dzięki mnie, no to w sumie tak jest" - odpowiedziała, nie kryjąc rozbawienia. Więcej tutaj.