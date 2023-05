Iwona Pavlović to tancerka z wieloletnim doświadczeniem. Od lat ocenia poczynania zawodowców i gwiazd, którzy występują na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". W tym roku nie doczekamy się nowego sezonu formatu, gdyż Edward Miszczak przeprowadza rewolucję w Polsacie. Show zostało przesunięte na wiosnę 2024 roku. Będzie realizowane w nowym studiu. Co na te zmiany mówi Pavlović? Jurorka udzieliła zwięzłego komentarza.

Iwona Pavlović komentuje zmiany w Polsacie. Nadchodzą lepsze warunki

Dzięki "Tańcu z Gwiazdami" wiele gwiazd rozwinęło swoją karierę. W show zobaczyliśmy Katarzynę Cichopek, Marinę, Mariusza Pudzianowskiego i Krzysztofa Rutkowskiego. Celebryci z różnych dziedzin próbowali swoich sił na parkiecie. Oceniała ich między innymi Pavlović, która o tańcu wie naprawdę dużo. Polsatowskie rewolucje objęły także taneczne show. Miszczak w rozmowie z Wirtualnemedia.pl zdradził kilka szczegółów. "Zmieniamy studio i scenografię. To było dawniej realizowane w ATM Studio w maleńkich warunkach. Teraz mamy ogromne studia, będziemy wszystko zmieniać. Potrzebujemy na to czasu" - wyznał dyrektor programowy. Najnowsze doniesienia dotyczą także Pavlović. W rozmowie z Plejadą ujawniła, co sądzi o zmianach.

Umowa z Polsatem zobowiązuje mnie do zachowania pewnej dyskrecji. Moja obecność czy nie na wiosnę, niech będzie niespodzianką dla widza.

Nadchodzące show wciąż jest owiane tajemnicą. Warto zaznaczyć, że tancerka związana jest z programem od 2005 roku, kiedy to był emitowany w TVN. Czekamy zatem do wiosny 2024, gdyż właśnie wtedy planowana jest emisja show. Program ma być nadawany w niedzielne wieczory. Do tej pory w jury zasiadali Iwona Pavlović, Andrzej Grabowski, Andrzej Piaseczny i Michał Malitowski.

Jak Pavlović trafiła do "Tańca z Gwiazdami"?

Tancerka wzięła udział w castingu. "Pamiętam, że siedziałam na krześle w takiej wielkiej sali, oświetlona reflektorami. Na telebimie puszczono nam fragment tańca z pierwszej edycji brytyjskiej. Pokazano mi tę parę i musiałam ją ocenić, coś powiedzieć na wesoło, smutno, krótko, albo bardzo długo. Musiałam oceniać taniec, a w drugim etapie uczyć tańca" - wspomniała gwiazda w rozmowie z Pomponikiem. Casting poszedł pomyślnie i kariera Pavlović nabrała tempa. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.