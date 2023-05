Książę Harry i Meghan Markle pobrali się w 2018 roku w kaplicy św. Jerzego na Zamku Windsor. Ceremonia była transmitowana na całym świecie, a oglądały ją miliony. Żona księcia wyglądała zachwycająco w sukni ślubnej domu mody Givenchy i tiarze z 1932 roku. Już wtedy jednak pojawiły się kontrowersje. Ojciec Meghan, Thomas Markle współpracował z paparazzi, którzy udokumentowali zdjęcia, jak przygotowuje się do ślubu. Okazało się, że wszystko było ustawione. Ostatecznie ze względu na zły stan zdrowia, Thomas Markle w ogóle nie pojawił się na ceremonii. Meghan Markle do ołtarza poprowadził król Karol. Niespełna dwa lata po ślubie książę Harry i jego żona zadecydowali o porzuceniu obowiązków wynikających z bycia członkami rodziny królewskiej. Pojawiały się doniesienia o coraz gorszych stosunkach księcia Sussex z bratem oraz resztą monarchii. Relacje nie poprawiły się do dziś, a Harry na koronacji ojca pojawił się sam. Jennie Bond, która przez wiele lat pracowała jako królewska korespondentka BBC, uważa, że to idealny czas na zażegnanie konfliktu. Czy to możliwe?

Ekspertka o konflikcie Meghan i Harry'ego z rodziną. "Byłoby wspaniale, gdyby podziały zaczęły się naprawiać"

Meghan Markle i książę Harry po wyprowadzce do Stanów Zjednoczonych przez jakiś czas unikali mediów. Zrzucili jednak prawdziwą bombę, gdy udzielili wywiadu Oprah Winfrey i ujawnili wiele szokujących szczegółów z czasów, gdy byli częścią rodziny królewskiej. Oliwy do ognia dodała niedawno wydana autobiografia księcia Harry'ego "Spare". Jennie Bond uważa, że para wciąż po pięciu latach wydaje się być w sobie bardzo zakochana, a Brytyjczycy życzą im jak najlepiej.

Wyglądają, jakby uwielbiali kalifornijskie życie. Po pięciu latach wciąż wydają się być bardzo zakochani i szczęśliwi. To naprawdę wszystko, czego większość ludzi w Wielkiej Brytanii chce dla Harry'ego. Aby znalazł spokój i siłę psychiczną po traumie z wcześniejszego życia - mówi w rozmowie z portalem ok.co.uk.

Piąta rocznica nazywana jest "drewnianą rocznicą". Często wręcza się parom prezenty wykonane z tego surowca, ponieważ symbolizuje on siłę, mądrość i przebaczenie. "Mówi się, że w piątym roku małżeństwa para zaczyna zapuszczać silne, głębokie korzenie, niczym drzewo, przygotowując ich do długotrwałego związku. Byłoby wspaniale, gdyby nadchodzący rok zawierał trochę przebaczenia, a rozłam zakończył się" - dodaje ekspertka.

Ekspertka o dzieciach Meghan i Harry'ego. "Chcą, aby znały i rozumiały swoje dziedzictwo"

Wokół tytułów syna i córki pary również powstały kontrowersje. Nie było do końca, jasne, czy zostały im nadane. W marcu już po śmierci Elżbiety II na stronie Pałacu Buckingham pojawiła się jednak aktualizacja, według której Archie i Lilibet są teraz księciem i księżniczką Sussex. Syn pary jest szósty w kolejce do tronu, a córka siódma. "Zakładam, że skoro zdecydowali się nadawać swoim dzieciom tytuły, chcą, aby znały i rozumiały swoje dziedzictwo. Każdy odpowiedzialny rodzic dałby swoim dzieciom szansę na podjęcie w przyszłości własnej decyzji o tym, co chcą robić. Ale nie widzę dwojga dzieci lub młodych dorosłych z amerykańskim akcentem, zanurzonych w kulturze amerykańskiej, chcących wskoczyć do życia dworskiego" - twierdzi Jennie Bond.