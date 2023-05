Jacek Kopczyński ma dwóch synów - Maksymiliana i Filipa. Pierwszy z nich jest owocem pierwszego małżeństwa aktora. Mama drugiego syna to Patrycja Markowska, z którą Kopczyński również zakończył związek. Niektórym obserwatorom pary myli się, kto jest mamą jakiego syna. Widać to szczególnie w najnowszym poście aktora na Instagramie. Co dokładnie napisała fanka?

Jacek Kopczyński pokazał 20-letniego syna. Niektórzy myślą, że to dziecko Markowskiej

Pierwszy związek małżeński aktora był niepubliczny. Druga relacja miłosna znalazła się natomiast na pierwszych stronach gazet. Patrycja Markowska spędziła z Kopczyńskim blisko 15 lat. Część fanów do dziś nie może uwierzyć w to, że relacja artystów się rozpadła. Para zakończyła związek w pozytywnych relacjach. "Cieszę się, że to nie stało się cyrkiem i, że nie spaliliśmy z Jackiem jakichś takich najważniejszych mostów między nami. Byłoby mi dużo trudniej, gdyby w jakiś sposób on był spalony w moich oczach" - wyznała Markowska w rozmowie z Magdą Mołek. Para doczekała się syna Filipa, który jest mylony z Maksymilianem, będącym owocem pierwszego małżeństwa aktora. Kopczyński w nowym poście napisał: "Mój syn dziś kończy 20 lat! Jestem z niego taki dumny, sto lat Maks!". Fani zaczęli składać życzenia. Jedna z obserwatorek aktora napisała:

Panie Jacku, syn podobny do Patrycji, prócz włosów haha. Pozdrawiam.

Na co inna fanka odpowiedziała: "Ale to nie jest syn Patrycji". Jak widać, miała tu miejsce wpadka. Do urodzinowych życzeń dołączył także Misiek Koterski, który napisał: "Wszystkiego naj dla synusia". Ile lat z kolei ma drugi syn Kopczyńskiego? Filip przyszedł na świat w 2008 roku, więc dziś ma 15 lat. Na Instagramie aktora można zaobserwować, że przyrodni bracia lubią swoje towarzystwo i mają ze sobą dobry kontakt.

Patrycja Markowska cierpiała po rozstaniu. "Minął już ponad rok"

Markowska cierpiała po rozstaniu z Kopczyńskim. Teraz układa życie na nowo

Wokalistka zaczęła nowy etap życia. "Minął już ponad rok, jestem już w innym momencie życia. Przyszła wiosna, jestem szczęśliwa. Jak coś będzie się działo ważnego, to ja lubię się z ludźmi dzielić. Czasami masz ochotę powiedzieć o czymś" - wyznała Markowska w rozmowie z Plejadą. Jeszcze niedawno media myślały, że artystka jest w związku z reżyserem Janem Macierewiczem, gdyż ich pocałunek na ściance został uwieczniony przez fotoreporterów. Wokalistka wyznała, że między nimi jest tylko przyjaźń.