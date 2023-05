"The Undateables" to brytyjski program produkcji Channel 4, który przedstawia bohaterów mających problem ze znalezieniem drugiej połówki. Jednym z uczestników show był Steve, który cierpi na rzadką chorobę genetyczną zwaną zespołem Crouzona. Schorzenie wpłynęło na kształt jego głowy i twarzy, przez co wiele z potencjalnych partnerek nie postrzega go jako atrakcyjnego mężczyznę. Uczestnik w programie również nie mógł znaleźć sobie dziewczyny. Jego pojawienie się w show spowodowało jednak, że dostrzegła go Vicky. Kobieta skontaktowała się z nim, a para wkrótce zakochała się w sobie po uszy. Pobrali się w 2015 roku, a ich związek wciąż kwitnie.

Nazywają go "najbrzydszym panem młodym na świecie". Ma rzadką chorobę

Steve to pogodny i zaradny mężczyzna. Jego partnerką okazała się urocza pielęgniarka ze szpitala dziecięcego. Kobieta skontaktowała się z uczestnikiem programu Channel 4 przez Twittera, kiedy tylko zobaczyła odcinek z jego udziałem. Jak przyznała, wydał jej się niezwykle sympatycznym człowiekiem. Młodzi małżonkowie planują powiększenie rodziny nawet o dziesięcioro dzieci, ale nie mogą liczyć na pełne zrozumienie. Wciąż są publicznie krytykowani, bo ryzyko wystąpienia tej samej choroby u ich potomstwa wynosi 50 proc. Steve jest nazywany przez złośliwych internautów "najbrzydszym panem młodym na świecie". Mimo że odnalazł miłość, wciąż musi mierzyć się z komentarzami innych osób.

Czym jest zespół Crouzona? To bardzo rzadka choroba genetyczna

Zespół Crouzona jest chorobą genetyczną, która prowadzi do deformacji czaszki, wytrzeszczu gałek ocznych, zwiększenia odległości pomiędzy nimi, krzywego uzębienia i wielu innych komplikacji. Wada nie ma wpływu na rozwój umysłowy, choć w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zaburzeń rozwoju psychofizycznego dziecka. Zespół Crouzona w Polsce diagnozuje się u około jednego na 25 tysięcy dzieci. Większość dzieci ze schorzeniem ma podwyższone ciśnienie śródczaszkowe, które może prowadzić do groźnych powikłań, takich jak atrofia nerwu wzrokowego, a nawet śmierci.