Roksana Węgiel to jedna z najbardziej popularnych wokalistek młodego pokolenia. Artystka ma 18 lat i jest tegoroczną maturzystką. Po egzaminie dojrzałości koncentruje się na karierze i rozwijaniu swojej przedsiębiorczości, o czym świadczy zakup dwóch mieszkań - jedno jest inwestycyjne, a drugie przeznaczone do życia w nim z chłopakiem. O tym ważnym kroku Węgiel poinformowała fanów na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Roxie Węgiel w rozmowie z Plotkiem rozlicza swoje ostatnie pięć lat kariery [WYWIAD PLOTKA]

Roksana Węgiel kupiła dwa mieszkania. "Bardzo się cieszę"

Wokalistka w przerwie od występów, eventów i wywiadów prowadzi życie bizneswoman. Wiemy, że zarobiła milion jako 17-latka. "Tak, to gdzieś tam było moim postanowieniem. Ucieszyłam się i wiadomo, masz coś takiego, że po prostu... Nawet się w sumie trochę wzruszyłam, bo stwierdziłam, że to, co robię, powoduje, że się spełniam na każdej płaszczyźnie" - wyznała w wywiadzie z Żurnalistą. Bez wątpienia Węgiel zgromadziła środki na zakup mieszkania. Wracając z kancelarii notarialnej oznajmiła widzom podjęcie poważnej decyzji. Węgiel kupiła dwie nieruchomości i jest tym podekscytowana. Na Instagramie oznajmiła:

Z Kevinem remontujemy nasze mieszkanie, a dziś kupiłam swoje pierwsze inwestycyjne! Bardzo się cieszę. #Inwestorka

Screen z IG Roxie Węgiel https://www.instagram.com/roxie_wegiel/

Jesteśmy ciekawi, jak zakochani urządzą wspólne gniazdko. Wokół związku wokalistki pojawiło się sporo kontrowersji, a to ze względu na to, że jej partner jest starszy od niej o sześć lat. Kevin Mglej również działa w branży muzycznej i to właśnie wspólna pasja połączyła parę. Partner Węgiel ma ponadto małego syna, dla którego artystka jest macochą. Z tego, co widać w mediach, wokalistka ma z nim dobre relacje.

Węgiel zdradza, jak spędza czas z ukochanym i jego synem: Tak się kończą wyjścia

Roksana Węgiel kończy edukację

Wokalistka świętuje koniec egzaminów dojrzałości. Napisała na Instagramie: "Koniec matur! Ustny polski zdany na 90 proc.". Zależało jej, aby zdać wszystkie egzaminy i skupić się na muzyce. W rozmowie z nami zdradziła swoje dalsze plany. "Jeśli będę chciała zrobić studia, to dlatego, żeby coś z nich wynieść i po prostu zrobić coś dla siebie" - oznajmiła Węgiel. Jak na razie artystka przerwała edukację. Ciekawe, czy kiedyś jednak wybierze się na studia.