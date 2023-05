34-letnia dziś Lizzie Velásquez przyszła na świat z niezwykle rzadką chorobą, która, wśród innych objawów, powoduje m.in. brak przyrostu wagi. Drobna i bardzo szczupła Lizzie dodatkowo jeszcze jako mała dziewczynka straciła także wzrok w jednym oku. Z powodu wyglądu była obiektem drwin i szykan przez całe dzieciństwo. Lizzie postanowiła się jednak nie załamywać, a swoją historią stara się wspierać inne osoby będące w podobnej jak ona sytuacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Racewicz o hejcie

Internetowe filmy Lizzie Velásquez mają miliony odtworzeń

W 2006 roku zaledwie 17-letnia Velásquez natrafiła na poświęcony jej YouTube'owy filmik, w którym ktoś nazwał ją mianem "najbrzydszej kobiety na świecie". Lizzie była początkowo tym faktem wstrząśnięta, jednak zadecydowała, że przejmie narrację nad swoją historią. "Gdybym mogła cofnąć się w czasie do tego momentu, powiedziałabym sobie: To będzie najlepsza rzecz, jaka cię w życiu spotkała" - wyznała w rozmowie z serwisem hellogiggles.com. Ta sytuacja zainspirowała Lizzie do zostania mówczynią motywacyjną i pomagania osobom, które, tak jak ona kiedyś, nie radziły sobie z hejtem.

Lizzie Velásquez instagram.com/@littlelizziev

W 2014 roku wystąpiła podczas konferencji TED, w której opowiadała o własnej definicji piękna i szczęścia, niekonieczne przystającej do obowiązujących powszechnie standardów. Nagranie do dziś zostało odtworzone ponad 12 mln razy. Lizzie Velásquez napisała także kilka poradników dla dzieci i młodzieży oraz wydała biografię.

Grey w jedną noc straciła tożsamość, a Cox uważa, że jej twarz wygląda dziwnie

Lizzie Velásquez do dziś rozwija karierę

Velásquez nadal występuje publicznie jako mówczyni motywacyjna, prężnie działa także w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 700 tys. osób, TikToku - niemal 900 tys. Lizzie udziela także wywiadów, w których dzieli się ważnymi poradami i inspiruje innych. Zwraca także uwagę, aby wszyscy zastanawiali się nad tym, w jaki sposób zwracają się do siebie w sieci. "Wyobraź sobie, że mówisz te same słowa komuś prosto w twarz. Jeśli nie byłbyś w stanie tego zrobić, przemyśl, czy rzeczywiście powinieneś to publikować" - mówi. Więcej zdjęć Lizzie Velásquez znajdziecie w galerii na górze strony.