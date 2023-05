18 maja do mediów przedostała się tragiczna informacja o śmierci Kacpra Tekielego. Alpinista zginął w wypadku w szwajcarskich górach. Przebywał tam w ostatnich dniach, aby rozwijać swoją ogromną pasję do wspinaczek. W podróży towarzyszyli mu żona Justyna Kowalczyk oraz syn Hugo. Kacper Tekieli został przykryty przez lawinę podczas wyprawy na szczyt Jungfrau, co skończyło się tragicznie. Choć po odebraniu zgłoszenia o możliwym niebezpieczeństwie natychmiastowo rozpoczęto poszukiwania alpinisty, nie udało się go odnaleźć żywego. Szwajcarska policja wydała w tej sprawie oświadczenie.

Mamy oświadczenie policji po śmierci Tekielego. Jest mowa o przyczynach

"W środę, 17 maja, około godziny 16.30, policja w Bernese otrzymała wiadomość o zaginięciu alpinisty w wiosce Stechelberg. Według obecnego stanu wiedzy, osoba była sama na wyprawie w rejonie Jungfrau, kiedy doszło do wypadku w pobliżu Rottal. Przyczyny zostaną jeszcze wyjaśnione" - dowiadujemy się. Akcje poszukiwawcze miały rozpocząć się natychmiastowo, jednak nie udało się go odnaleźć tego samego dnia. "Gdy wznowiono akcję w czwartek rano, udało się go zlokalizować, lecz niestety już nie żył" - czytamy w oświadczeniu. Wiemy, że w najbliższych tygodniach śmiercią polskiego alpinisty zajmie się prokuratura okręgowa w Oberland, w której wszczęto już postępowanie.

Kacper Tekieli zostawił żonę i półtorarocznego syna

Kacper Tekieli urodził się 1984 roku w Gdańsku i od dawna poświęcał się swojej pasji, którą były góry. Sportowiec mógł poszczycić się dyplomem z zakresu filozofii. To właśnie podczas studiów wybrał się w Bieszczady, gdzie pokochał góry. Niedługo później zajął się alpinizmem profesjonalnie i został instruktorem wspinaczki sportowej. Tytuł ten został nadany przez Polski Związek Alpinizmu. Kacper Tekieli osierocił półtorarocznego syna. Chłopiec jest owocem jego miłości z Justyną Kowalczyk. Sportowcy długo utrzymywali swój związek w tajemnicy. Nie chcieli stać się medialną parą i dzielić się swoimi prywatnymi chwilami z mediami.