Alicja Bachleda-Curuś ma za sobą bardzo intensywne dni. Aktorka, która 12 maja obchodziła 40. urodziny, ukończyła właśnie kolejną szkołę w Ameryce. Filmikiem z tego wydarzenia pochwaliła się w sieci. Widać na nim m.in. fajerwerki, duży tort czy Alicję z uśmiechem od ucha do ucha w fioletowej todze, jak odbiera dyplom. Gwiazda, która od lat mieszka w Hollywood dodała, że mogła też liczyć w tym czasie na odwiedziny bliskiej osoby z Polski, co sprawiło jej wiele radości i wzruszeń. Była zabawa na całego.

Alicja Bachleda-Curuś chwali się urodzinowym filmikiem

Czterdziestka okazała się bardzo ważna dla Alicji Bachledy-Curuś. Aktorka mogła cieszyć się błogimi chwilami w babskim gronie. Gdy ochłonęła, zdecydowała się na osobisty wpis. "Co to był za tydzień! (Potrzebowałem trochę czasu, żeby to wszystko zrozumieć! ) Moje zakończenie szkoły, niespodzianka wizyta mojej serdecznej przyjaciółki z Polski i bardzo wyjątkowe urodziny wypełnione wspaniałymi kobietami! Mam dużo szczęścia!" - napisała szczęśliwa pod filmikiem, na którym widać, jak spędzała urodzinowy tydzień. Nie dodała jednak póki co, jaką szkołę tym razem ukończyła. Gratulacje w komentarzach wśród wielu fanów złożyła jej m.in. Sylwia Grzeszczak. Życzenia urodzinowe pod postem na Instagramie napisała też Bernardetta Bachleda-Curuś - żona Andrzeja Bachledy, który jest synem stryja aktorki.

Jestem z ciebie taka dumna Alicja! Gratulacje. Obyś dalej sięgała gwiazd i spełniała wszystkie marzenia. Nie mogę się doczekać świętowania. Buziaki od nas wszystkich - napisała Bernardetta Bachleda-Curuś.

Studia Alicji Bachledy-Curuś

W przeszłości Alicja Bachleda-Curuś studiowała iberystykę i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale zawiesiła studia z powodu pracy. Była też studentką psychologii na Uniwersytecie Kalifornijskim oraz ukończyła Lee Strasberg Theatre and Film Institute w Nowym Jorku. W 2021 ukończyła studia z historii sztuki na Uniwersytecie Kalifornijskim. Redakcja Plotka również przyłącza się do urodzinowych życzeń.