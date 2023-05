Maciej Wójcik związany był z programem interwencyjnym "Uwaga!" przez ponad 20 lat. Rozpoczął pracę w 2002 roku, na samym początku nadawania formatu. Jak dowiedział się nieoficjalnie portal Wirtualne Media, na początku czerwca Wójcik przechodzi do Telewizji Polsat.

Maciej Wójcik po 20 latach odchodzi z programu "Uwaga!"

Jak podaje serwis Wirtualne Media Wójcik w Telewizji Polsat i Polsat News będzie zajmował się przygotowywaniem reportaży do programów "Interwencja", "Państwo w Państwie" i "Raport". Reporter był już wcześniej związany ze stacją, zanim rozpoczął pracę w TVN-ie. W zeszłym roku z "Uwagą!" musiał pożegnać się producent Marcin Borowski. Z programem związany był niemal 15 lat. Wówczas powodem były "zmiany organizacyjne w redakcji", o czym informowało biuro prasowe TVN. Jego stanowisko zostało zlikwidowane.

Maciej Wójcik o pracy w "Uwadze!"

Maciej Wójcik we wrześniu 2022 roku udzielił wywiadu z okazji 20-lecia programu interwencyjnego. "Zastanawiałem się, które materiały mi zostały w pamięci. Paradoksalnie to jest zabawne, żadna historia, w której komuś pomogłem. Jest tylko taka jedna. Kiedy pomagałem pani kasjerce z pewnego sklepu spod Warszawy, która była stalkowana przez nieszczęśliwego człowieka, który się w niej zakochał (...) Spotkałem się z tym panem i miałem poczucie, że bronię niewinnej kobiety, a mi się w pewnym momencie zrobiło żal tego mężczyzny" - opowiadał w rozmowie z Tomaszem Kubatą. Wspominał także początki w programie. Nie ukrywał, że praca bardzo go satysfakcjonowała.

Jak ja się cieszyłem, jak ktoś mi powiedział, że nie będziesz musiał jeździć do Sejmu, rozmawiać z politykami. Będziesz mógł rozmawiać z normalnymi ludźmi - mówił.

Zapytany o plany na przyszłość poruszył temat zmiany pracy. "Amerykańska wizja jest taka, że co siedem lat należy zmienić pracę. Chciałbym wyprodukować blockbustera, czyli wielki hitowy film kinowy. Nie wyreżyserować, nie grać w nim, tylko być tym, który ten film wymyślił i zebrał budżet, żeby go oglądać" - powiedział. Transfer Macieja Wójcika do Polsatu nie jest jedynym w ciągu ostatnich lat. Z TVN-em w 2021 roku pożegnała się m.in. Katarzyna Zdanowicz.