Justyna Kowalczyk żegna męża. Jedno zdanie, a tak poruszające

18 maja media obiegła informacja o tragicznej śmierci Kacpra Tekieli. 38-letni alpinista zginął 17 maja w szwajcarskich Alpach. Na portalu wspinanie.pl pojawiła się informacja, że sportowiec osunął się podczas zejścia wraz z lawiną tzw. deską śnieżną na północną stronę góry Jungfrau. Miał 38 lat. Odszedł, robiąc to, co kocha. Pożegnali go internauci, a także Martyna Wojciechowska. Teraz Justyna Kowalczyk na Facebooku odniosła się do tragedii. Wystarczył krótki post.

Justyna Kowalczyk żegna męża. Wszystko wyraziła w jednym zdaniu

Mistrzyni olimpijska razem z półtorarocznym synem Hugo towarzyszyli alpiniście podczas majowej wyprawy w Alpy. Jego celem było zdobywanie kolejnych czterotysięczników. W mediach społecznościowych obydwoje na bieżąco relacjonowali wyprawę. Niestety 17 maja doszło do tragedii. Nieprzewidywalny żywioł odebrał Tekieli życie. Informację o śmierci Kacpra Tekielego potwierdził w rozmowie z eurosportem.pl Jerzy Natkański, dyrektor Fundacji Wspierania Aplinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki. Natkański poinformował, że mąż Justyny Kowalczyk zginął w lawinie. W czwartek odnaleziono jego ciało. Informację w czwartek rano potwierdził portal dts24.pl.

Kowalczyk i Tekieli pobrali się w tajemnicy. Randki spędzali na pasmie górskim

Ostatnie zdjęcie na Instagramie alpinisty wzrusza do łez. Pojawiło się 16 maja i widać na nim niebieski plecak na tle zasypanego śniegiem okna. Od potwierdzenia tragicznych wieści wiele osób złożyło kondolencję rodzinie sportowca. Również jego żona zabrała głos i opublikowała krótki wpis na Facebooku. Justyna Kowalczyk napisała tylko jedno zdanie, które wyraża tak wiele.

Był najcudowniejszy. He was the most beautiful person in the world.

Historia związku Justyny Kowalczyk i Kacpra Tekieli

Kacper Tekieli i Justyna Kowalczyk poznali się w 2019 roku podczas jednego z kursów wspinaczkowych i tak zaczęła się ich znajomość. Obydwoje dzielili wspólne zainteresowania. Kochali sporty. Na randki chodzili w góry. Sportowcy długo utrzymywali związek w tajemnicy. Nie chcieli stać się medialną parą i dzielić się ze wszystkimi życiem prywatnym. W 2020 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Para doczekała się syna Hugo, który obecnie ma półtora roku. Byli małżeństwem jedynie trzy lata. Ostatnie wspólne zdjęcie pary pojawiła się na Instagramie dwa miesiące temu. Widać na nim uśmiechniętych małżonków, którzy uczestniczyli w Biegu Piastów.