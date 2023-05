16 maja Pola i Michał Wiśniewscy przywitali na świecie syna. O narodzinach chłopca poinformowali fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Małżonkowie od początku ostro spierali się o to, jakie imię nadadzą dziecku. Pierwszy syn pary nazywa się Falco Amadeus. Dzieci Michała z poprzednich związków to Fabienne, Vivienne, Etiennette i Xavier. Imię najmłodszej pociechy muzyka także jest dość oryginalne. "Noël Cloé Wiśniewski. Witamy na świecie, synku!" - napisali dumni rodzice. Pola Wiśniewska właśnie opublikowała pierwsze zdjęcie chłopca.

Pola i Michał Wiśniewscy pochwalili się pierwszym zdjęciem syna. Oto Noël Cloé Wiśniewski

Pola Wiśniewska właśnie udostępniła na InstaStories pierwsze zdjęcie syna. Na fotografii widać drobną rączkę chłopca. Noël Cloé Wiśniewski jest na świecie zaledwie dwa dni, a już o nim głośno. Wszystko za sprawą niezwykłego imienia chłopca. Fani od razu zarzucili Michałowi Wiśniewskiemu, że Cloé to francuskie imię żeńskie i dziecko z tego powodu może być w przyszłości prześladowane w szkole. W rozmowie z Plotkiem wokalistka odniósł się do tych komentarzy. "Nic nie poradzę. To jest nasze dziecko i nasze szczęście. Noël jest jak najbardziej męskim imieniem, więc nie mają już się czego czepiać. Mam nadzieję, że darujemy już sobie te rzeczy, bo łatwo sobie zza monitora czy telefonu na ten temat dyskutować" - podkreślił muzyk.

Wszystkie dzieci Michała Wiśniewskiego. Ściągawka dla zagubionych

Pola Wiśniewska jest piątą żoną piosenkarza. Poznali się w 2019 roku przez internet, a rok później powiedzieli sobie sakramentalne "tak". W 2021 roku na świecie pojawił się pierwszy syn pary Falco Amadeus. Pierwszą żoną Wiśniewskiego była Magda Femme. Po rozstaniu wokalistka związał się z Mandaryną. Ich lodowy ślub w miejscowości koło bieguna północnego był najbardziej spektakularnym wydarzeniem towarzyskim sezonu. Ze związku z Mandaryną Michał Wiśniewski ma dwoje dzieci, syna Xaviera i córkę Fabienne. Dzieci odziedziczyły talenty po ro rodzicach. Pasjonują się tańcem, a Xavier podobnie jak tata próbuje swoich sił w branży muzycznej.

Po zakończeniu związku z Mandaryną Michał związał się z Anną Świątczak. W 2006 roku stanęli na ślubnym kobiercu i mają razem dwie córki, Etiennette i Vivienne. Z Etiennette Wiśniewski nagrał wyjątkową piosenkę o relacji ojca i córki. Kolejną żoną Michała Wiśniewskiego była Dominika Tajner, córka Apoloniusza Tajnera, byłego trenera Adama Małysza. W 2012 roku wzięli ślub, a po siedmiu latach wspólnego życia ich związek się rozpadł. Obecną żoną Michała Wiśniewskiego jest właśnie Pola. Para wzięła cichy ślub w 2020 roku. Z okazji 50. urodzin lidera Ich Troję powtórzyli ceremonię w większym składzie.