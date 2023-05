Konferencja Opole 2023. Doda cała w jeansie. Pamiętacie te buty? Mamy deja vu

Doda ma pracowity tydzień. 17 maja odbyła się konferencja SopotHit Festiwal 2023, gdzie pojawiła się artystka. Oczywiście nie obyło się bez skandali. Sensacje wzbudziła Doda i Edyta Górniak. Diwa witając się, totalnie zignorowała artystkę. Wachlarz min Rabczewskiej to hit internetu. Nie od dziś wiadomo, że gwiazdy nie żyją w dobrych relacjach. Dzień później 18 maja Doda była już obecna na konferencji 60. KFPP Opole 2023. Jej stylizacja wzbudza nostalgię.

Doda na konferencji Festiwalu w Opolu. Cała w jeansie

Na ściance zaprezentowały się gwiazdy, które już niebawem zobaczymy na scenie opolskiego Amfiteatru Tysiąclecia. Były obecne m.in. Viki Gabor, Paweł Rurak-Sokal i Dominika Gawęda z Blue Café, Andrzej Rosiewicz, Kasia Moś i Doda. Ta ostatnia na konferencję postanowiła przyjść od stóp do głów ubrana w jeans. Miała na sobie mini spódniczkę ozdobioną licznymi zapięciami, top wiązany na szyi, kurtkę pod komplet do dołu oraz długie rękawiczki. Uwagę zwracały jej nogi i obuwie. Artystka miała na sobie same nogawki szerokich spodni, które kończyły się ponad kolanem. Podobny dodatek Doda miała na sobie podczas wizyty w "Dzień dobry TVN". Włosy miała związane w wysokiego kucyka. Patrząc na stylizację artystki, trudno nie wrócić wspomnieniami do dawnych lat, kiedy Doda była żoną Radosława Majdana. Często wtedy stawiała na tę tkaninę w strojach i również nie bała się nosić total looków. Więcej zdjęć Dody z konferencji znajdziecie w galerii u góry strony.

Doda Fot. AKPA

Allan Krupa mówi o konflikcie matki z Dodą

Zajście między Edytą Górniak a Dodą w rozmowie z Plotkiem skomentował Allan Krupa. Dorota Rabczewska stwierdziła, że cieszy się, iż Edyta Górniak pominęła ją podczas przywitania, ponieważ wszyscy mogli zobaczyć, jaka jest naprawdę i że w ogóle się nie zmieniła. Z kolei diwa podkreśliła, że Doda zawsze szuka konfliktu i to leży w jej naturze. Allan Krupa nie był zbyt wylewny w tym temacie. Stwierdził jednak, że Doda go śmieszy, gdy natrafi na nią w internecie. Za wszelką cenę stara się także wspierać matkę.