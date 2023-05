Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat pobrali się w 2019 roku po kilku latach związku. Piłkarz i modelka mają na własność kilka posiadłości. Jedno z mieszkań znajduje się w Paryżu i zostało urządzone iście po królewsku. Nie brakuje tu ani kryształów, ani złota, ani marmurów. Spójrzcie sami.

Paryski dom Grzegorza Krychowiaka i Celii Jaunat

Modelka i piłkarz kochają luksus i to, jak urządzili paryski salon, tylko to potwierdza. Choć Grzegorz Krychowiak gra obecnie w drużynie Al-Shabab FC, w Rijadzie tylko pomieszkuje. To Paryż jest dla pary głównym miejscem zamieszkania. Na Instagramie piłkarza próżno szukać ujęć z domu. Co innego u Celii. Modelka regularnie pozuje na tle wyszukanych wnętrz, zaś paryskie mieszkanie idealnie nadaje się jako tło podkreślające walory prezentowanych kreacji. Nie brakuje sztukaterii na ścianach i rzeźbionego kominka z marmuru, nad którym zawisło wielkie lustro w złoconej ramie, niczym w komnatach królewskich w Luwrze. Tradycyjny wystrój w stylu Ludwika XIV połączono z bardzo nowoczesnymi meblami.

Znajdziecie tu sofę w dizajnerskim kształcie, której cena kilka lat temu wynosiła nawet kilkanaście tysięcy złotych. Nie mogło zabraknąć marmurowych akcentów - dużego stołu z czarnego kamienia, dwóch mniejszych kawowych stoliczków z biało-czarnego marmuru, których cena sięga prawie ośmiu tysięcy złotych za sztukę. Więcej zdjęć wnętrza znajdziecie w galerii na górze strony!

Celia Jaunat i Grzegorz Krychowiak - salon Fot. Celia Jaunat / Instagram

A to oczywiście nie koniec. Na oknach - zasłony z Mediolanu. Kinkiety - z alabastru z Włoch. Dekoracje - od prywatnych projektantów. Jednak największe wrażenie w salonie robi żyrandol zawieszony pod sufitem - składa się z setek misternie splecionych kryształków i musi przepięknie odbijać światło. Warto dodać, że podobna lampa nie znajduje się wyłącznie w salonie. Na jednym ze zdjęć widać, że podobny żyrandol zawieszono też w korytarzu.

W ostatnich latach Grzegorz Krychowiak i Celia Krychowiak (modelka formalnie zmieniła nazwisko na nazwisko męża) mieszkali tymczasowo w Rosji, Grecji i Anglii, przemieszczając się w te miejsca, w których piłkarz grywał. Ostatecznie jednak to Paryż pozostaje ich ulubionym miejscem.