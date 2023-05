W czwartek 18 maja media obiegła tragiczna wiadomość. W górach w Szwajcarii zginął Kacper Tekieli, mąż Justyny Kowalczyk. O śmierci sportowca poinformował Andrzej Marcisz, wspinacz skalny. Polski Związek Alpinizmu potwierdził, że alpinista zginął w lawinie na Jungfrau. Jeszcze niedawno w wywiadzie dla jednego z portali polska mistrzyni olimpijska opowiadała o ukochanym i wspólnych planach.

Nie żyje mąż Justyny Kowalczyk. Jeszcze niedawno sportsmenka mówiła o planach na przyszłość

Justyna Kowalczyk wyszła za Kacpra Tekielego w 2020 roku. Rok później para doczekała się syna, Hugona. Zakochanych połączyła pasja do sportu. Mąż mistrzyni olimpijskiej był alpinistą i przez cały czas ciężko trenował. Sportsmenka po urodzeniu dziecka skupiła się na rodzinie i starała się przejąć większość obowiązków wychowawczych, aby umożliwić partnerowi spełnianie marzeń.

Mój mąż nie lubi być nazywany sportowcem, ale jest bardzo aktywnym człowiekiem, alpinistą. Ktoś taki potrzebuje bardzo urozmaiconego treningu, podobnego jak w biegach narciarskich. Staram się pomagać mu, żeby bez przerwy był na bardzo wysokich obrotach (...). Gdy pojawiło się nam dziecko, ja przejęłam większość obowiązków - zdradziła Kowalczyk w rozmowie z portalem merida-bikes.com.

Biegaczka narciarska wyznała, że razem z mężem chcieli zaszczepić pasję do sportu w synu. Para uwielbiała podróżować, często decydowała się na spontaniczne wypady, najczęściej w góry. "Pojechaliśmy kamperem we trójkę w góry na dwa i pół miesiąca. Jesteśmy z synkiem w kamperze, czasem robimy jakieś wycieczki, a Kacper realizuje w tym czasie swoje cele w górach, w Alpach. Wspólnego rodzinnego czasu też nam nie brakuje" - mówiła sportsmenka we wspomnianym wywiadzie. Justyna Kowalczyk przyznała, że we wrześniu planują wybrać się w cieplejsze miejsce, aby powygrzewać się na słońcu. Niestety, tragiczna śmierć alpinisty zniweczyła plany pary.

Martyna Wojciechowska żegna Kacpra Tekielego. "Natura zatrzymała go na zawsze"

Kacper Tekieli zmarł w wieku 38 lat. Niecałe trzy lata temu poślubił Justynę Kowalczyk

Kacper Tekieli był polskim alpinistą. Zawodowo zajmował się wspinaczką sportową, był uzyskał tytuł instruktora nadawany przez Polski Związek Alpinizmu. To właśnie dzięki swojej pasji poznał Justynę Kowalczyk. Para spotkała się po raz pierwszy w 2019 roku podczas kursu wspinaczkowego. Sportowcy szybko odkryli, że wiele ich łączy. Zakochani nie zwlekali ze ślubem, pobrali się 24 września 2020 roku w Gdańsku. Małżonkowie od początku starali się chronić swoją prywatność, dlatego o ich związku niewiele wiadomo. Rok po ślubie na świat przyszedł syn pary. Chłopiec otrzymał imię Hugo.