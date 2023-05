W czwartek 18 maja media obiegła tragiczna informacja o śmierci męża Justyny Kowalczyk. Informacja o dramatycznym wydarzeniu została potwierdzona przez portal dts24.p. Ostatnie dni wspinacz spędził w Alpach szwajcarskich wraz z rodziną, gdzie zdobywał kolejne górskie szczyty.

Nie żyje Kacper Tekieli. Justyna Kowalczyk opublikowała poruszający post na Twitterze

Jeszcze 9 maja za pośrednictwem mediów społecznościowych Kacper Tekieli informował o wyprawie na Bishorn (4153 m). Ostatni post Kacpra Tekielego ukazał się we wtorek 16 maja. Było to zdjęcie plecaka na tle gór. Na razie nie wiadomo, co było oficjalną przyczyną śmierci alpinisty.

W górskich poczynaniach Kacpra Tekielego wspierali najbliżsi. W ostatniej wyprawie towarzyszyła mu żona Justyna Kowalczyk i kilkuletni syn. Jeszcze w piątek 12 maja Justyna Kowalczyk opublikowała poruszający post ze specjalną dedykacją poświęconą mężowi. "Myślałam, że nart w tym sezonie nie założę więcej, ale czego się nie robi dla męża. Z doładowanym plecakiem lawinowym całkiem fajny trening wyszedł!" - napisała na Twitterze.

Justyna Kowalczyk i Kacper Tekieli - historia związku

Justyna Kowalczyk jest dwukrotną mistrzynią olimpijską i dwukrotną mistrzynią świata. Karierę sportową zakończyła w 2018 roku. Później oddała się życiu rodzinnemu. Justyna Kowalczyk i Kacper Tekieli stanęli na ślubnym kobiercu pod koniec września 2020 roku. Natomiast już rok później na świecie pojawił się syn pary - Hugo Tekieli.