Nie od dziś wiadomo, że moda na czerwonym dywanie rządzi się swoimi prawami i daleka jest od codziennej wygody. Festiwalowa kreacja Sabiny Jakubowicz jest doskonałym przykładem na to, że w show-biznesie nie ma miejsca na nudę i przeciętność. Polska modelka na 76. festiwal filmowy założyła niebieską, powłóczystą suknię projektu Dawida Wolińskiego. Niepozostawiające wiele dla wyobraźni wycięcia jednoznacznie sugerowały, że pod spodem modelka nie miała bielizny. Projektant w rozmowie z Plotkiem odniósł się do sprawy.

Czy Sabina Jakubowicz rzeczywiście weszła na czerwony dywan w Cannes bez majtek?

Sabina Jakubowicz to obecnie jedna z najlepiej rokujących polskich modelek. Głośno zrobiło się o niej m.in. za sprawą oryginalnego nakrycia głowy podczas paryskiego Tygodnia Mody. Jakubowicz poza występowaniem w pokazach ma już na koncie okładkę meksykańskiej edycji magazynu "Vogue" i cały czas się rozwija. Jej uroda inspiruje wielu twórców. Na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes pokazała się w budzącej emocje sukni projektu Dawida Wolińskiego. Na komentarz projektanta nie trzeba było długo czekać. "To be, or not to be… To jest pytanie, które pada zawsze, kiedy sukienka ma proporcje inne niż klasyczna. Głębokie rozcięcia na plecach wykluczają stanik, podobnie jak i ponadnormatywny dekolt" - mówi.

Sabina Jakubowicz Vianney Le Caer/Invision/AP

Z tymi sytuacjami już się czerwone dywany oswoiły. Ale co zrobić, kiedy sukienka posiada rozporek ponad biodro? Tu zaczynają się schody, bo rzadko która bielizna jest na tyle niewidoczna, żeby nie kolidowała z wizją artystyczną projektanta. Powstaje wiele projektów bielizny, które mają w tym pomagać, ale powiem tak - złotego środka nie ma. Trzeba się pilnować i brać przykład od najlepszych... Bella Hadid, Emily Ratajkowski opanowały takie kreacje do perfekcji - dodał Dawid Woliński.

Sabina Jakubowicz wypadła w Cannes perfekcyjnie

Z powyższych słów Dawida Wolińskiego wynika, że przy tak wyciętej kreacji bieliznę trzeba rzeczywiście zostawić w domu. Projektant słusznie stwierdził, że brak stanika nie jest już niczym szokującym, jednak brak majtek wciąż budzi skrajne emocje. Przyglądając się kobaltowej, bardzo efektownej kreacji Sabiny Jakubowicz widać jednak, że wszystko było dopracowane do perfekcji. Widać było wiele, jednak nie za wiele. Jakubowicz rewelacyjnie dopasowała do kreacji także bardzo stonowane dodatki, a całości nie przyćmił ciężki makijaż.