Jane Fonda miała osobliwą przygodę z Michaelem Jacksonem. Bez ubrania

Jane Fonda gościła w amerykańskim programie Andy'ego Cohena "Watch What Happens Live", gdzie podzieliła się anegdotką. Aktorka wróciła pamięcią do planu filmowego "Nad złotym stawem" z 1980 roku, gdzie zagrała u boku swojego ojca Henry'ego Fondy i Katherine Hepburn. Któregoś dnia na w pracy odwiedził ją Michael Jackson, z którym łączyła ją przyjacielska relacja. Tuż obok planu znajdował się mały domek nad jeziorem. Pewnego wieczoru Jackson zasugerował aktorce, aby weszli wspólnie do wody bez ubrań.

Jane Fonda miała przygodę z nagim Michaelem Jacksonem

Fonda zażartowała, że Michael wpadł na pomysł zanurzenia się wodzie bez ubrania zapewne dlatego, że wiedział, że umrze młodo, a ona - lata później - będzie chwalić się tym, że widziała go nago. "Powiedział, abyśmy zanurzyli się nago. Był taki szczuplutki!" - przyznała. W innym wywiadzie, w którym opowiadała o przyjaźni z piosenkarzem, mówiła: "Znałam go całkiem dobrze. Często bywałam w jego domu, a on przychodził do mojego". Nigdy nie łączyła ich jednak romantyczna relacja, ale w 1981 roku spędzili wspólnie tydzień w mieszkaniu aktorki. Według jej relacji spali osobno. Fonda opisała Jacksona jako "wrażliwą" i "bardzo interesującą" postać.

Jane Fonda ma ponad 85 lat, ale wciąż jest aktywna w mediach. Prężnie prowadzi instagramowe konto i stara się być w stałym kontakcie z fanami. Aktorka regularnie publikuje posty w mediach społecznościowych, w których pokazuje kulisy pracy i życia prywatnego. W 2022 roku opublikowała wpis, w którym poinformowała, że jest poważnie chora. "Zdiagnozowano u mnie chłoniaka nieziarniczego i rozpoczęłam leczenie chemioterapią. Jest to uleczalny nowotwór. 80 proc. ludzi decyduje się na leczenie, więc czuję się bardzo szczęśliwa" - napisała gwiazda. Fonda we wpisie zwróciła również uwagę na problem płatnej opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych. Przyznała, że nie każdy obywatel ma tyle szczęścia co ona, aby mieć dostęp do tak dobrych lekarzy.