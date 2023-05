Bartłomiej Nowosielski jest aktorem oraz lektorem, którego głos możemy usłyszeć w takich produkcjach, jak "WandaVision", "To nie wypanda" czy "Spider-Man: Bez drogi do domu". Rozpoznawalność zyskał jednak przede wszystkim dzięki roli w "M jak miłość", gdzie wciela się w sadownika Tadeusza Kiemlicza, sąsiada Mostowiaków. Prywatnie aktor jest mężem Eweliny Kudeń-Nowosielskiej, która również gra w serialu "M jak miłość". Wciela się w wyrodną matkę Weronikę, która zrzekła się praw do córki Poli. W rzeczywistości aktorka jest mamą Hani Nowosielskiej, która na planie gra dziewczynkę.

W życiu tworzą rodzinę, razem grają też na planie "M jak miłość"

Jako pierwsza do obsady dołączyła Hania, a chwilę później na planie pojawiła się Ewelina, która wystąpiła jako wyrodna matka. Ostatni dołączył Bartłomiej Nowosielski. Małżeństwo ma jeszcze jedną córkę Zofię, która nie poszła w ślady rodziców. Jak rodzina godzi to, że wspólny czas spędza zarówno w domu, jak i w pracy? Na Instagramie Eweliny Kudeń-Nowosielskiej możemy oglądać wiele rodzinnych kadrów, z domowego zacisza czy z wyjazdów. Uwielbiają też dodawać zabawne filmiki, gdzie tańczą lub się wygłupiają. Małżeństwo chętnie pozuje razem, z dwiema pociechami i nie ukrywa wspólnej pracy na planie. Pod najnowszym postem aktorka dodała opis:

Zakończyłyśmy dzień zdjęciowy w "M jak miłość" w łóżeczku z wielkim przytulasem. To wielkie szczęście, że mamy siebie na planie. To był długi, ale piękny dzień.

Fani uwielbiają rodzinę Nowosielskich

Ludzie często nie wiedzą, że aktorzy, którzy grają w serialu, tak naprawdę są rodziną. Często na Instagramowym profilu zdarzają się pytania oraz niedowierzanie, kiedy fani odkryją prawdę. Ewelina Kudeń-Nowosielska często musi odpowiadać fanom: "Tak, jesteśmy małżeństwem", "Tak, Hania to nasza córka". Rodzina ma ogromną ilość fanów, którzy śledzą ich w mediach społecznościowych. Pod każdym zdjęciem czy zabawnym filmikiem można znaleźć komentarze typu: "Waszą rodzinkę mogę oglądać i oglądać", "Jesteście super, tyle pozytywnej energii w was", "Wspaniała rodzinka" i wiele innych.