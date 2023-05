Konferencja Polsatu przed sopockim festiwalem odbiła się głośnym echem w mediach. Wszystko dlatego, że pojawiły się na niej dwie, od dawna skonfliktowane ze sobą, wokalistki. Edyta Górniak na miejsce przyszła nieco spóźniona i ostentacyjnie nie przywitała się z Dodą. Tłumaczyła później, że podała rękę jedynie seniorom wśród uczestników spotkania, czyli Maryli Rodowicz, Edwardowi Miszczakowi i Ninie Terentiew. O sytuacje z konferencji spytaliśmy syna Edyty Górniak, Allana Krupę.

Allan Krupa komentuje konflikt Rabczewskiej z jego matką: Śmieszy mnie Doda trochę

Reporterka Plotka, Weronika Zając, spytała Allana Krupę o sytuację z konferencji, którą szeroko opisywały media. Dorota Rabczewska stwierdziła, że cieszy się, że Edyta Górniak pominęła ją podczas przywitania, ponieważ każdy mógł zobaczyć, jaka jest naprawdę i że w ogóle się nie zmieniła. Z kolei wykonawczyni słynnego "To nie ja" podkreśliła, że Doda zawsze szuka konfliktu i to leży w jej naturze. Allan Krupa nie był zbyt wylewny w rozmowie z Plotkiem. Stwierdził jednak, że Doda go śmieszy, gdy natrafi na nią w internecie.

Nie wiem, co mam powiedzieć, szczerze mówiąc. Śmieszy mnie Doda trochę, czasami, jak gdzieś tam ją widzę w internecie. Nie wiem, co więcej powiedzieć. Nie znam jej (...). Wspieram moją mamę we wszystkim, jakiego wroga by nie miała. Nie mówię, że jest to automatycznie mój wróg. Natomiast nie mam powodu, żeby tu gdzieś szukać jakiejś relacji - powiedział Allan Krupa w rozmowie z Plotkiem.

Weronika Zając zwróciła też uwagę na wyjątkową więź matki z synem, którą od lat prezentują Edyta Górniak z Allanem. Na konferencję przed Polsat SuperHit Festivalem przyszli razem trzymając się za rękę. "Nie dbamy o tę więź. Ona po prostu taka jest. Nie musimy dbać, bo nie ma nic do poprawek. Tak jest, było i będzie" - dodał Allan Krupa.

Allan Krupa próbuje zrobić karierę w branży muzycznej. Rok temu zadebiutował jako raper Enso

Przypomnijmy, że Allan Krupa od ukończenia 18. roku życia sam próbuje zrobić karierę w branży muzycznej. Dał się już poznać jako raper o pseudonimie Enso. Jak dotąd ukazały się jego single: "Lambada", "Dżentelmen" i "WOW", które stworzył we współpracy z Nerwusem. Działa też jako DJ i songwriter. Ostatnio swoją premierą miał utwór "Tańczę" Lori Lachnik. To pierwsza współpraca pomiędzy tymi młodymi artystami.