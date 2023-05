Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski to jedna z najpopularniejszych par aktorskich w polskim show-biznesie. Początki tej relacji nie należały do najłatwiejszych. Gdy para się poznała, aktor był związany z inną kobietą i miał z nią syna Leona. Michał Żurawski miał porzucić dla Romy Gąsiorowskiej byłą partnerkę. Później sprawy dość szybko się potoczyły. Para stanęła na ślubnym kobiercu. Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie w dniu katastrofy smoleńskiej. Niedługo później na świecie pojawiły się ich dzieci: syn Klemens i córka Jadwiga. Wygląda na to, że o rodzinnej sielance nie ma już mowy. Aktorskie małżeństwo prawdopodobnie chyli się ku końcowi.

Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski się rozwodzą? Podjęli ostateczną decyzję

O kryzysie w związku Romy Gąsiorowskiej i Michała Żurawskiego media rozpisywały się już na początku roku. Wówczas tygodnik "Rewia" donosił, że para musi od siebie odpocząć. "Nie jest tajemnicą, że się rozstali. Być może to kwestia ich wybuchowych temperamentów i po prostu muszą od siebie odpocząć. Wszyscy trzymają za nich kciuki, bo naprawdę wiele razem przeżyli i są dla siebie stworzeni" - napisano w magazynie.

Niedługo po tym pojawiły się doniesienia o domniemanym romansie Michała Żurawskiego z koleżanką z pracy, natomiast Romę Gąsiorowską nieustannie łączono z pewnym projektantem mody. Potencjalni partnerzy niemal od razu zdementowali te plotki, ale magazyn zapewniał, że związku gwiazd nie udało się uratować. Mało tego rozwód jest w toku. Odpowiednie dokumenty zostały już złożone. "To Roma podjęła ostateczną decyzję i złożyła dokumenty. Ale oboje są pewni, że zrobią wszystko, by się rozstać bez prania brudów, dlatego nie będzie orzekania o winie" - miał przekazać informator "Rewii".

Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski mieszkają osobno

Wszystko wskazuje na to, że wcześniejsze spekulacje były prawdziwe. Jak informuje portal wp.pl Michał Żurawski od kilku miesięcy ma nie mieszkać razem z Romą Gąsiorowską i dziećmi. Wygląda na to, że aktorzy chcą zakończyć małżeństwo bez medialnego rozgłosu i z zachowaniem należytego szacunku dla obu stron. Ponadto, na pierwszym miejscu stawiają dzieci i nie chcą narażać ich na niepotrzebny stres. Zobacz też: Sykut-Jeżyna o zawieszeniu "Tańca z gwiazdami". Chyba już przywykła do zmian Miszczaka [PLOTEK EXCLUSIVE].

