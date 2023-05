Konferencja Polsat SuperHit Festival z pewnością przejdzie do historii nie tylko dzięki kwestiom, które były omawiane, ale także za sprawą spekulacji dotyczących zachowań artystów biorących udział w wydarzeniu. Tematem numer jeden stało się przywitanie-nieprzywitanie Edyty Górniak z Dodą. Pierwszej z piosenkarek internauci zarzucają, że zachowała się niestosownie. Ta jednak staje w swojej obronie i twierdzi, że miała rację. Rzuca inne światło na tę sytuację.

Zobacz wideo Szybkie strzały Cleo. Doda czy Edyta Górniak?

Edyta Górniak odniosła się do afery z Dodą podczas konferencji Polsat SuperHit Festival. Nie widzi w sobie winy

Na konferencji Polsat SuperHit Festival zjawiła się cała plejada gwiazd i nie obyło się bez niezaplanowanych niespodzianek. Muzyczne wydarzenie rozpocznie się 26 maja i potrwa aż trzy dni. Będzie je można obejrzeć zarówno w telewizji Polsat, jak i klimatycznej Operze Leśnej. Po zakończonej konferencji to jednak nie przebieg festiwalu stał się numerem jeden. Na językach internautów znalazło się zachowanie Edyty Górniak i Dody. Podobno pierwsza z pań nie przywitała się z drugą. Górniak odniosła się do nagłówków:

Ogólnie przywitałam się ze wszystkimi, wyróżniając osoby najstarsze. Doda siedziała między tymi najstarszymi osobami i powiedziałam do niej "cześć". Chyba mi nie odpowiedziała, ale jest ok. To jest jej decyzja, ja jestem czysta. Jeśli ktoś uważa, że to jest niegrzeczne, to ma problem w sobie. Bo czy to nie jest tak, że to ego mówi (...)? Wyciągnęłam do niej rękę publicznie kilka razy, wyśmiała to. Nie mam ruchu. Myślę, że ona po prostu lubi ogień, lubi afery, to jest jej natura (...). Jak się włączy kamery, ona po prostu musi kąsać. Wybrała sobie mnie, bo lubi to robić. Wie, że ja jej nie będę odpowiadać, bo nie wchodzę w takie dyskusje - skomentowała całą sprawę Edyta Górniak w rozmowie z portalem Świat Gwiazd.

Edyta Górniak i Doda wciąż mają ze sobą na pieńku. Konflikt trwa od lat

Konflikt pomiędzy artystkami trwa od dawna i jak widać, nic nie wskazuje na to, że niebawem się zakończy. Z pewnością przyczyniła się do niego sytuacja z programu "Jak oni śpiewają?". Górniak nazwała wtedy jeden z utworów grupy Virgin "durną piosenką". Wokalistka zespołu nie pozostała dłużna i wielokrotnie krytykowała zachowanie i wypowiedzi starszej koleżanki z branży muzycznej. Jak widać do pojednania nie doprowadziła nawet niedawno zakończona konferencja Polsat SuperHit Festival.