Edyta i Cezary Pazurowie są właścicielami dwóch domów. Na Mazurach spędzają dłuższe wolne chwile, ale to w podwarszawskiej posiadłości mieszkają na co dzień. Edyta Pazura sama urządzała wnętrze domu. Postawiła na jasne, białe meble, z którym kontrastuje ciemniejsza podłoga.

Zobacz wideo Edyta Pazura pokazała swój dom na Mazurach

Edyta Pazura urządziła salon na biało

Żona Cezarego Pazury nie raz udowadniała w swoich mediach społecznościowych, że ma wyjątkowo dobry gust. Wielokrotnie pokazywała urządzoną ze smakiem kuchnię czy łazienkę. Niedawno pozwoliła swoim fanom "zajrzeć" do przestronnego salonu. Na ujęciach widać, że wnętrze jest naprawdę pokaźnych rozmiarów. Więcej jego zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Na środku pomieszczenia stanął całkiem spory, piękny, kwadratowy stół z rzeźbionymi nóżkami. Jego blat jest w tym samym odcieniu, co kolor drewna na podłodze, zaś rzeźbione nogi współgrają z pozostałymi meblami. Jedną ze ścian obłożoną białą cegłą - to tu znalazło się miejsce na telewizor i regały z licznymi schowkami. Pod sprzętem elektronicznym znalazła się przestrzeń na liczne bibeloty, które co jakiś czas są zmieniane - około dwóch lat temu w miejscu tym stało o wiele więcej zdjęć.

Naokoło stołu w domu Pazurów ustawiono kanapy obite w materiał w szaro-białe pasy. Nie zabrakło rzeźbionego krzesła w pobliżu kominka. Jednak największe wrażenie robi podsufitowa lampa z artystycznym kloszem. Nie tylko zawieszono ją pod pięknym belkowanym sufitem - ma również tak charakterystyczny kształt, że trudno obok niej przejść obojętnie. Wykonana w nowoczesnym, geometrycznym stylu lampa-kapelusz może kosztować (w zależności od sklepu) nawet kilka tysięcy złotych - a przynajmniej tak jest w przypadku lampy w salonie Edyty Pazury.

Edyta Pazura - salon Fot. Edyta Pazura / Instagram

Salon rozdzielono na pół wolnostojącym kominkiem, który stanowi ekwiwalent nieistniejącej ściany między tym pomieszczeniem a usytuowaną obok jadalnią. Kominek jest wykorzystywany przez domowników często jako element dekoracyjny - Edyta Pazura z dziećmi chętnie dekoruje go w zależności od pory roku i okazji. Na święta pojawiają się na nim zawieszone gwiazdki i girlandy, wiosną - świeże kwiaty, na Wielkanoc - ozdoby z motywem jajek.