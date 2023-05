Mariam i Sofi Shu są siostrami i popularnymi gruzińskimi influencerkami. Kobiety są do siebie uderzająco podobne i trudno rozróżnić jedną od drugiej. "Żywe lalki Barbie" - tak obserwatorzy określają ich zdjęcia, na których pozują razem. Konto Mariam Shu obserwuje na Instagramie prawie cztery miliony internautów. Jej siostra Sofi zebrała ponad 87 tysięcy obserwatorów. Obydwie siostry Shu założyły już rodziny i są w szczęśliwych związkach. Od kilku lat spełniają się też jako matki, a ich dzieci regularnie pojawiają się na Instagramie i za każdym razem wywołują zachwyt wśród fanów. Córki modelek są tak nieskazitelnie piękne, że wyglądają jak porcelanowe lalki. "Czy to w ogóle możliwe, że to żywe osoby?" - pytają internauci. Sofi Shu niedawno obchodziła urodziny najstarszej córki. Mia skończyła właśnie siedem lat. Dziewczynka dostała od mamy wyjątkowy tort z miniaturową Wednesday Adams z lukru. To nie wszystko. Sama została ucharakteryzowana na swoją idolkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Byłe uczestniczki Top Model chcą mieć razem dziecko w Polsce, a znany TikToker zdradza, czemu już nie zostanie inżynierem

Sofi I Mariam Shu mają córeczki, które do złudzenia przypominają lalki. "Czy to w ogóle możliwe?"

Serial "Wednesday" produkcji Netfliksa zrobił w tym roku prawdziwą furorę. Wszystko za sprawą ekstrawaganckiego tańca Jenny Ortegi, która wciela się w rolę głównej bohaterki. Trend szybko przeniósł się na TikToka, gdzie użytkownicy publikowali filmy z odtworzoną choreografią. Moda dotarła także do Polski i mogliśmy podziwiać m.in. Dodę, która wykonała ten układ taneczny podczas koncertu w sylwestra. Wygląda na to, że nawet małe dziewczynki inspirują się niepokorną nastolatką Wednesday. Córka gruzińskiej influencerki dostała od mamy tort z figurkę bohaterki serialu i była wystylizowana jak mała postać z serialu. Mama zaplotła także jej włosy w warkoczyki, aby do złudzenia przypominała swoją idolkę.

Doda o relacji z Edytą Górniak. Mocny komentarz. Padło wulgarne słowo

Dziewczynka z pełnym zaangażowaniem pozowała do zdjęć. Internauci już wielokrotnie zwracali uwagę, że córeczki sióstr Shu są upiększane przez filtry i mają nieskazitelnie gładkie twarze niczym lalki. "Jak możesz retuszować twarze swoich dzieci?", "Czy to dziecko jest w ogóle prawdziwe?" - czytamy w komentarzach. Same siostry także retuszują swoje zdjęcia i nigdy nie pokazują się w "nieidealnej" wersji. Obserwatorzy sióstr Shu uważają, że kiedy ich córki dorosną, nie będą potrafiły w pełni zaakceptować siebie, bo narzucono im nierealne standardy piękna. Na innych zdjęciach udostępnionych na Instagramie widać dziewczynki z podkreślonymi rzęsami i pokolorowanymi ustami. Trudno ocenić, czy mają na sobie makijaż, czy zostały "upiększone" filtrem. Publikowanie tego typu zdjęć dzieci, gdzie dzieci stylizowane są na dorosłe kobiety, jest z pewnością bardzo niebezpiecznym i nieodpowiedzialnym posunięciem ze strony rodziców. A wy jak sądzicie? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Córki gruzińskich influencerek wyglądają jak lalki fot. instagram.com/sofishuu

Na Instagramie idealnie wygładzone. W rzeczywistości mają problemy ze skórą

Filtry w mediach społecznościowych osiągnęły już taki poziom zaawansowania, że czasem nawet trudno rozróżnić, czy mamy do czynienia z rzeczywistą wersją zdjęcia, czy obrazem poddanym mocnej obróbce. Większość gwiazd i influencerek w ten sposób ukrywa niedoskonałości na twarzy. Jak gwiazdy wyglądają w rzeczywistości? Jak się okazuje, ich skóra ma fakturę, widoczne pory i niedoskonałości, których przeważnie nie widać na idealnie wyretuszowanych zdjęciach. Magazyn "Glamour" przeprowadził jakiś czas temu badanie wśród czytelniczek, pytając kobiety o ich stosunek do własnego ciała. Okazało się, że 97 proc. przebadanych kobiet przynajmniej raz dziennie ma jakąś negatywną myśl dotyczącą swojego wyglądu. Nierealna do osiągnięcia perfekcja prezentowana na Instagramie z pewnością poszerza ten problem. Jak gwiazdy wyglądają bez retuszu? Więcej zobaczysz tutaj.