Pomimo że hiszpańscy royalsi nie są tak popularni jak brytyjscy, często goszczą w mediach. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się królowa Letizia, która uchodzi za prawdziwą ikonę stylu. Żona króla Filipa VI słynie z eleganckich stylizacji, dopracowanych w każdym calu. Czasem nawet jej zdarzają się jednak modowe wpadki.

Królowa Letizia zaliczyła modową wpadkę. Te buty zepsuły całą stylizację

Królowa Letizia zazwyczaj prezentuje się nienagannie. Jej stylizacje są klasyczne i elegancje, pomimo to nie brakuje im polotu. Zdarza się jednak, że kreacje monarchini nie zachwycają. Jakiś czas temu żona króla Filipa VI zaprezentowała się w różowym total looku. Koszulę i cygaretki w kolorze fuksji zestawiła z prostym płaszczem w tym samym odcieniu. Całość uzupełniła delikatną biżuterią, skórzanym paskiem oraz czarnymi czółenkami z odkrytą piętą. To właśnie buty popsuły efekt. Obuwie było widocznie za małe na stopy królowej, przez co jej pięty nieestetycznie wystawały. Nie wiadomo, czy królowa Letizia sama wybrała czółenka w nieodpowiednim rozmiarze, czy za wpadkę odpowiada jej stylista. Więcej zdjęć nie do końca udanej stylizacji znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Królowa Letizia na koronacji króla Karola III. Postawiła na odważny kolor

Królowa Letizia wyjątkowo upodobała sobie kolor różowy. Na koronację króla Karola III przybyła ubrana od stóp do głów właśnie w ten kolor. Żona Filipa VI wybrała na tę okazję dopasowaną garsonkę z baskinką, którą uzupełniła czółenkami z odkrytą piętą (tym razem we właściwym rozmiarze), niewielką kopertówkę oraz okazałymi kolczykami. Uwagę zwracało oryginalne nakrycie głowy hiszpańskiej królowej.

Letizia była gwiazdą, zanim została królową. W Hiszpanii znana jest od lat

Na przyjęciu koronacyjnym królowa Letizia również pojawiła się w kreacji w odważnym kolorze. Żona Filipa VI miała na sobie kreację od Victorii Beckham w pięknym odcieniu zieleni. Stylizację uzupełniły czarne szpilki oraz kopertówka. Królowa Hiszpanii nie zapomniała też o biżuterii. Wzrok przyciągała zwłaszcza błyszcząca broszka w kształcie kokardy. Prosta fryzura i delikatny makijaż idealnie pasowały do całości.