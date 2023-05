Niedawno w mediach pojawiły się informacje, że Andrzej Nejman został oskarżony przez pracowników Teatru Kwadrat o picie alkoholu w miejscu pracy i nieodpowiednie traktowanie personelu. Dziennikarze "Gazety Wyborczej" oprócz tego, ujawnili także szokujące informacje o nieprawidłowościach w finansach teatru. Pozycja aktora jako dyrektora jest zagrożona. Został ogłoszony konkurs na to stanowisko. Rozpoczęto także kontrolę ws. prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej Teatru Kwadrat. Opublikowano wyniki. Ocena jest negatywna.

Teatr Kwadrat przeszedł kontrolę. Andrzej Nejman ma sporo do wyjaśnienia

Kontrowersje wokół dyrektora Teatru Kwadrat zwróciły uwagę prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zarządził on wykonanie kontroli w instytucji. 17 maja zostały opublikowane wyniki. Wynika z nich, że w Teatrze naruszono wiele zasad. Ogólna ocena działalności miejsca jest negatywna. Czyny dyrektora Andrzeja Nejmana są określane jako "wykraczające poza standardy etyki".

Negatywnie oceniam działalność Teatru w obszarze objętym kontrolą. Stwierdzam, że w Teatrze naruszono podstawowe zasady dysponowania środkami publicznymi określone w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi wydatki publiczne muszą być dokonywane w sposób celowy, oszczędny, z uwzględnieniem racjonalizacji kosztów oraz efektów z danych nakładów. Podkreślić należy, że zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy z 2 lipca 2018 r. zawartej pomiędzy m.st. Warszawa a p. Andrzejem Nejmanem w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz programu działania instytucji kultury, Dyrektor Teatru zobowiązał się do racjonalnej i celowej gospodarki finansowej Teatru. Sytuacja, w której (utajniono nazwisko), będącą jednocześnie pracownikiem, którego pracę nadzoruje bezpośrednio Dyrektor, osobą reprezentującą Fundację TKwadrat oraz kontrahentem, który zgodnie z warunkami zawartych umów reprezentował Pana Dyrektora jako autora adaptacji / tłumacza tekstu, daleko wykracza poza standardy etyki.

Andrzej Nejman tłumaczy się ze służbowego auta

Z kontroli wynika, że teatr użytkuje siedem samochodów służbowych, z których mogą korzystać pracownicy. Wśród nich nie znalazł się pojazd Audi Q3W, którym jeździ Andrzej Nejman. W złożonych wyjaśnieniach dyrektor teatru potwierdził, że nie prowadzono ewidencji dla ww. samochodu służbowego, gdyż w ocenie Nejmana dla auta użytkowanego na podstawie umowy użyczenia lub najmu krótkoterminowego nie ma konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów. W opinii aktora samochód jest wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych, a przejazdy do i z domu są związane z wykonywaniem przez niego zadań służbowych. Dyrektor teatru nie podpisał umowy o korzystanie z samochodu do celów prywatnych. "Nie została sporządzona taka umowa, ponieważ nie korzystam z samochodu Audi Q3W do celów prywatnych. Samochód służbowy Audi Q3W, z którego korzystam, poza zadaniami wynikającymi z pełnionego stanowiska, również w celu dojazdu do pracy, nie jest przeze mnie używany do celów prywatnych". Andrzej Nejman dodał także, że samochód nie jest własnością teatru. Kontrolerzy ocenili, że charakter jego pracy nie wiąże się z "dyspozycyjnością polegającą na przemieszczaniu się." Dyrektor sam podjął decyzję o wyłącznym używaniu samochodu służbowego z ustalonymi przez siebie zasadami.

Współpraca z Fundacją "TKwadrat"

Teatr współpracuje z Fundacją "TKwadrat", która należy do żony aktora Małgorzaty Nejman. Z kontroli wynika, że fundacja wykonywała zadanie zbieżne z tymi, za które odpowiada powołany dział marketingowy teatru. Na podstawie porozumień z fundacją teatr powierzył jej odpłatne przygotowanie spektakli oraz udostępnianie nagrań spektakli za pośrednictwem serwisu internetowego (VOD). Fundacja prowadziła także prowizyjną sprzedaż biletów. Kolejną kontrowersją są lokale, które teatr wynajmuje od fundacji. Początkowo jeden z lokali został użyczony przez fundację, natomiast z czasem umowa została zmieniona na wynajem. Lokal wykorzystano na pomieszczenia dla działu księgowości oraz działu kadry i płace. W sprawie wynajmu lokalu oraz zamianach warunków umowy dyrektor teatru wyjaśnił:

Po blisko półtorarocznym bezpłatnym użyczaniu tej przestrzeni teatrowi przez Fundację "TKwadrat" zarząd fundacji, powołując się na trudne warunki finansowe, zwrócił się do nas z prośbą o zmianę użytkowania na wynajem po cenach preferencyjnych. [...] Z powodów finansowych Fundacja "TKwadrat" nie była w stanie użyczać pomieszczeń biurowych nieodpłatnie, ponad okres, w którym to czyniła. Gdyby teatr nie zdecydował się na przyjęcie nowych warunków najmu [...] biura musiałyby zostać przeniesione w inne miejsce, którego nie było.

Kolejne lokum również budzi spore kontrowersje. Z fundacją została podpisana umowa najmu powierzchni przeznaczona na gastronomię. Fundacja miała wynajmować powierzchnię za o wiele mniejsze pieniądze, niż ustalono to z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa. Z fundacją została podpisana także umowa cateringowa. W piśmie pokontrolnym czytamy: "Oceniając współpracę pomiędzy fundacją a teatrem, na podstawie powyższych ustaleń, wskazać należy na nieprzestrzeganie celu kontroli zarządczej w zakresie używania zasobów w sposób oszczędny i przynoszący pożytek teatrowi. Do zadań kadry kierowniczej teatru należy szczególna dbałość o samorządową instytucję kultury, przez co należy rozumieć przyjęcie rozwiązań prawnych i finansowych, które będą chronić interesy teatru". W piśmie zostały podane zalecenia, do których teatr powinien się ustosunkować w ciągu 30 dni.