Pościg paparazzi za Meghan i Harrym. "Prawie katastrofalny"

Biuro prasowe księcia Harry'ego poinformowało, że doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem Sussexów. Winą obarczają paparazzi, którzy ruszyli w pościg za parą tuż po tym, jak wzięli udział w evencie charytatywnym w Nowym Jorku. W samochodzie byli Harry, Meghan oraz jej matka.

Niebezpieczna sytuacja na drodze. W samochodzie Harry, Meghan i jej matka

Według informacji Agencji Reutera "bezlitosny pościg" paparazzi za parą miał trwać blisko dwie godziny. W tym czasie miało dojść do kilku bardzo niebezpiecznych sytuacji drogowych. Sussexowie przybyli do Nowego Jorku, żeby wziąć udział w gali, na której Meghan odebrała prestiżową nagrodę. Wielu komentatorów oceniło pojawienie się pary zaledwie dziesięć dni po koronacji Karola III jako policzek wymierzony w kierunku brytyjskiej rodziny królewskiej. Tuż po opuszczeniu ceremonii na Harry'ego i Meghan czekał tłum fotoreporterów. To właśnie wówczas doszło do bezpardonowego pościgu za synem i synową brytyjskiego monarchy.

Ten nieustanny pościg, trwający blisko dwie godziny, doprowadził do wielu groźnych kolizji z innymi kierowcami, pieszymi, a także dwoma funkcjonariuszami nowojorskiej policji - czytamy w oświadczeniu biura prasowego księcia Harry'ego.

książę Harry, Meghan Markle Fot. ROKA, WAYZ, MAPE/EN

Meghan Markle wyróżniona prestiżową nagrodą w Nowym Jorku. Zaapelowała do kobiet

Przypomnijmy, że Meghan Markle odebrała w Nowym Jorku prestiżową nagrodę na gali Woman of Vision Awards. Organizacja ta wyróżnia światowe liderki i feministki, które wprowadzają realne zmiany. Księżna Sussex została uhonorowana przez samą Glorię Steinem, prawdziwy symbol ruchu feministycznego w Stanach Zjednoczonych. Do zgromadzonych gości Markle wygłosiła płomienną mowę. Zaapelowała do kobiet, żeby były wizjonerkami swojego życia.

Możesz obrać ścieżkę, na której to, co robisz codziennie poprzez służbę, uprzejmość i uczciwość, stanie się tym, co zostanie zauważone przez następne generacje kobiet. Zarówno młodych, jak i starszych - powiedziała Meghan Markle na gali Woman of Vision Awards.

Meghan Markle Fot. KEJW, WAYZ, ROKA, MAPE/EN