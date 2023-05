Eloise Van Oranje jest córką hrabiego i jednocześnie bratanicą króla Niderlandów, Wilhelma Aleksandra. 20-latka jest również bardzo aktywna w mediach i sieci, gdzie działa jako influencerka. Chętnie pokazuje obserwatorom życie w rodzinie królewskiej. Jednak to jej udział w telewizyjnym programie wywołał najwięcej emocji w ostatnim czasie.

Młoda hrabianka przemierza Afrykę

Dziewczyna zdecydowała się wziąć udział w reality show "Het Perfecte Plaatje Op Reis", co można przetłumaczyć na "Idealnie zdjęcie w drodze". Wraz z siedmioma pozostałymi uczestnikami porusza się busem, aktualnie po Południowej Afryce. W trasie czeka ich wiele zadań - z czego nie wszystkie przystoją królewskiej etykiecie.

O ile media i poddani Wilhelma Aleksandra mogliby jeszcze wybaczyć hrabiance afrykańską przygodę i udział w telewizyjnym show, to ostatnio opublikowane zdjęcia przelały czarę goryczy. W programie dziewczyna musiała pojawić się w kostiumie kąpielowym. Jest to niezgodne z etykietą królewską. Eloise Van Oranje się tym jednak nie przejęła i zaprezentowała się w stroju. Wywołało to prawdziwą burzę w mediach.

Przez zdjęcia bratanicy króla w sieci zawrzało

Podczas emisji "RTL Boulevard", telewizyjnego programu plotkarskiego, jeden z dziennikarzy zajmujących się rodziną królewską wyraził dezaprobatę zachowaniem dziewczyny. "Jest przecież członkiem rodziny królewskiej. Jej wujek jest królem. To nie było konieczne i wcale nie potrzebuje tego (programu - przyp.red.)" - powiedział. W odpowiedzi na to wiele znanych osób stanęło w obronie dziewczyny i zaczęło publikować swoje zdjęcia w strojach kąpielowych z hashtagiem #magditwelvanjeroensnel.

Wiele osób zwróciło również uwagę na historię z brytyjskiej rodziny królewskiej. Księżna Diana też kilkukrotnie pojawiała się w mediach w samym kostiumie. Media jednak są nieustępliwe wobec Eloise. Inny holenderski dziennikarz, Rick Evers, napisał na Twitterze: "Reakcje dowodzą, że ludzie nie widzą różnicy między zdjęciami paparazzi Diany, Máximy w Grecji, Oranjes we Włoszech i Eloise teraz. W przeciwieństwie do wyżej wymienionych Eloise robi to dobrowolnie". Tym samym nie zgodził się, aby kąpielowa sesja bratanicy króla Holandii mogła zostać jej wybaczona.

Eloise Van Oransje odniosła się do kontrowersji na swoim profilu na Instagramie. W poście podziękowała wszystkim, którzy ją wspierają. "Jestem niesamowicie zaskoczona wszystkimi słodkimi wiadomościami i gratulacjami z pierwszego odcinka. Nie mogę wam wystarczająco podziękować i cieszę się, że kochacie to tak samo jak ja!" - napisała.