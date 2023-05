16 maja premierę miał dokument dotyczący życia żony napastnika Leicester City, Jamiego Vardy'ego. Materiał wymownie zatytułowany "Rebekah Vardy: Świadkowie Jehovy i ja" w dużej mierze skupił się na dorastaniu celebrytki w społeczności świadków Jehowy. Na potrzeby dokumentu Vardy powróciła wspomnieniami do dorastania w miejscowości Norwich, kiedy jako nastoletnia dziewczyna doświadczyła molestowania seksualnego. 41-latka twierdzi, że była wykorzystywana przez około cztery lata. Ze względu na religię swojej rodziny, jej prośby o pomoc spełzły na niczym.

Rebekah Vardy była molestowana seksualnie

"Wychowałam się w surowej społeczności religijnej. To, co przydarzyło mi się w dzieciństwie, ma na mnie wpływ do dzisiaj"- powiedziała Vardy, dodając, że jej oprawcą była osobą będąca członkiem Świadków Jehowy. Sprawa miała zostać zatuszowana przez resztę członków społeczności. "Od wieku około 12 lat byłam molestowana i zamiast otrzymać wsparcie, byłam obwiniana i manipulowana do tego stopnia, abym nie chciała zgłosić sprawy na policję" - powiedziała. Nawet najbliżsi Vardy nie chcieli dopuścić do świadomości jej wersji wydarzeń. "Powiedziałam mamie o molestowaniu, którego doświadczam. Płakała, ale mi nie wierzyła" - powiedziała. "Powiedziałam wielu członkom mojej rodziny, społeczności świadków Jehowy. (...) Sugerowano mi, że źle zinterpretowałem zachowanie swojego oprawcy. (...) Trudno zrozumieć, jak to przeżyłam" - mówi żona Jamiego Vardy'ego w dokumencie Channel 4.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko jeden proc. nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (skrót angielski - PTSD). Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach od 8.00 do 20.00) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.