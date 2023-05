Kate Abdo to jedna z najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich dziennikarek sportowych. Miała okazję prowadzić największe wydarzenia, w tym np. galę Złotej Piłki. Obecnie prowadzi program w CBS Sport. Chyba. Jak się okazuje, sama nie jest do końca tego pewna - pomyliła nazwę stacji na wizji.

Wpadka Kate Abdo na wizji. "Zostaniemy zwolnieni!"

Ostatnia transmisja z meczu Ligi Mistrzów na CBS Sport rozbawiła cały świat. Sytuacja miała miejsce podczas wtorkowego półfinałowego starcia Interu z AC Milan. Prezenterka, Kate Abdo, przemawiając do telewidzów, przedstawiła stację jako... Fox News. Warto tutaj dodać, że obie firmy ze sobą konkurują. Od razu zdała sobie sprawę ze swojego przejęzyczenia i przeprosiła. Jednak pozostali komentatorzy, którzy przebywali z nią w tym czasie w studio meczowym, wybuchnęli od razu śmiechem.

Jamie Carragher, były piłkarz Liverpoolu, przez wpadkę dziennikarki upadł na kolana i przytrzymując się blatu, próbował się pozbierać. "Wszyscy zostaniemy zwolnieni!" - krzyczał. "Czy w Fox są jakieś wolne miejsca?" - dopytywał. Również Thierry Henry nie mógł się uspokoić. W pewnym momencie musiał zejść z wizji. Nawet sama sprawczyni zamieszania nie była w stanie wrócić do prowadzenia programu przez dłuższą chwilę. Odwróciła się plecami do kamery. "Przepraszam bardzo, teleprompter mi się trochę popsuł" - wyjaśniła. Po czym dołączyła do "czarnowidzenia" Carraghera: "Zaraz mnie zwolnią. Pete, bardzo mi przykro".

Kariera Kate Abdo. Jedna z najpopularniejszych dziennikarek

Wpadka Kate Abdo może mieć wytłumaczenie w tym, że dziennikarka przez jakiś czas faktycznie pracowała dla konkurencyjnej stacji. Zanim w 2020 roku dołączyła do ekipy CBS, prowadziła programy w Fox Sports i Sky Sports. W swojej karierze czterokrotnie komentowała Mistrzostwa Świata: w 2019 roku i 2015 roku były to Mistrzostwa Świata Kobiet FIFA. Natomiast w 2018 roku prowadziła transmisję rozgrywek w Rosji.

Dziennikarka w trakcie swojej kariery zaliczyła już kilka podobnych sytuacji na wizji. Niedawno podczas prowadzenia programu dostała niebezpiecznie wyglądającego ataku kaszlu. Musiała przerwać swoją wypowiedź. Chociaż towarzyszący jej prezenterzy na początku wybuchnęli śmiechem, to widząc, że z Abdo nie jest najlepiej, Carragher ruszył jej z pomocą. Szklanka wody okazała się zbawienna i kobieta mogła dokończyć wypowiedź.