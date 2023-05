Polsat SuperHit Festiwal od lat przyciąga tłumy publiczności i gwarantuje dozę rozrywki w postaci najpopularniejszych gwiazd w kraju. Tegoroczna edycja będzie jubileuszowa. W tym roku festiwal będzie obchodzić 20-lecie. Impreza zbliża się wielkimi krokami, a przygotowania ruszyły pełną parą. W środę 17 maja odbyła się konferencja Polsat SuperHit Festiwal. Na miejscu pojawiła się cała plejada polskich gwiazd. Wśród nich znalazła się Paulina Sykut-Jeżyna. Obok jej stylizacji nie mo żna przejść obojętnie. Przyjrzeliśmy się jej dogłębnie.

Polsat SuperHit Festiwal. Paulina Sykut-Jeżyna cała na biało. Olśniła

Paulina Sykut-Jeżyna słynie z zamiłowania do mody i wyszukanych stylizacji. Tym razem również nie zawiodła. Na zorganizowanej konferencji olśniła wszystkich fotoreporterów. Postawiła na komplet w kolorze kości słoniowej. Uzupełniła go eleganckimi dodatkami.

Gwiazda postawiła na klasyczną i ponadczasową biel. Na ściance pojawiła się w nietypowej kreacji. Miała na sobie krótką białą sukienkę, do której doszyte były długie frędzle. Do tego dobrała dużą oversizową marynarkę w tym samym kolorze. Na jednym ramieniu do marynarki przyszyty był okazały kwiat, z którego również wychodziły frędzle.

Do tego Paulina Sykut-Jeżyna dobrała złotą kopertówkę i modne w tym sezonie sandałki na wysokim obcasie. Całość stylizacji uzupełnił subtelny makijaż oraz włosy upięte w kok. Prezenterka nie zaszalała z biżuterią. Tym razem założyła jedynie eleganckie kolczyki. Trzeba przyznać, że całość niesamowicie ze sobą współgrała, a dziennikarka prezentowała się wprost zjawiskowo.

Polsat SuperHit Festiwal. Kiedy się odbędzie? Kogo zobaczymy na scenie?

Wielkie wydarzenie muzyczne zaplanowane jest na ostatni weekend maja. Koncerty będzie można oglądać od piątku 26 maja do niedzieli 28 maja. Pierwszego dnia festiwalu odbędzie się tzw. "Koncert Platynowy" oraz "Radiowy Przebój Roku". Tego dnia jubileusze będą obchodzić m.in. Dawid Kwiatkowski, Bajm oraz zespół Mazowsze. Natomiast drugiego dnia festiwalu zobaczymy koncert o nazwie "20 lat festiwali Polsatu w Sopocie". Na scenie pojawi się cała plejada polskich wokalistów. Wystąpią m.in. zespół Golec uOrkiestra, IRA i Maciej Maleńczuk. Z kolei ostatni dzień zamiast muzyki wypełniony będzie śmiechem. Na scenie zagoszczą najpopularniejsze kabarety.