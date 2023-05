Tegoroczna edycja Polsat SuperHit Festiwal odbędzie się od 26 do 28 maja 2023 roku. Wiadomo, że na deskach sceny Opery Leśnej będziemy mogli posłuchać między innymi Agnieszki Chylińskiej, Bajmu, Dawida Kwiatkowskiego, Julii Wieniawy, Maryli Rodowicz czy Michała Szpaka. Wyjątkową rolę będzie miała w tym roku Doda, która pojawi się nie tylko w roli piosenkarki, ale i prowadzącej show. Zobaczcie, jak prezentowała się na konferencji prasowej z okazji festiwalu.

Doda na konferencji Polsat SuperHit Festiwal. Co za stylizacja

Doda w tegorocznej edycji Polsat SuperHit Festiwal odegra nietypową dla siebie rolę prezenterki. Nic dziwnego, że nie mogło jej zabraknąć na konferencji stacji z okazji corocznego muzycznego święta. Piosenkarka zgodnie z tradycją skradła uwagę fotoreporterów. Postawiła na stylizację, w której aż mieniła się kolorami.

Edward Miszczak snuje plany na długą współpracę Dody z Polsatem

Przypominamy, że Doda przez dobrych kilka ostatnich lat miała zamknięte drzwi do najważniejszych stacji telewizyjnych. Na próżno było jej szukać przede wszystkim zarówno w TVN-ie, jak i TVP. Jako pierwszy pod swoje skrzydła przygarnął ją Polsat, jeszcze pod skrzydłami Niny Terentiew. To tam emisje miał jej show "Doda. 12 kroków do miłości", które okazało się istnym strzałem w dziesiątkę. Kilka miesięcy po jego emisji piosenkarka ponownie króluje w trzech największych stacjach telewizyjnych w Polsce. Nowy dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak, zapowiedział już, że zamierza kuć żelazo, póki gorące i już snuje razem z piosenkarką zacne plany na kolejne sezony współpracy. Niektóre z nich mogą zaskoczyć.

Polsat SuperHit Festiwal. Jakie koncerty?

Polsat SuperHit Festiwal 2023 odbędzie się od piątku 26 maja do niedzieli 28 maja na żywo w telewizji Polsat. Pierwszego dnia festiwalu odbędzie się "Koncert Platynowy" i "Radiowy Przebój Roku". Tego dnia swoje jubileusze będą obchodzić: Dawid Kwiatkowski, Bajm, zespół Mazowsze. To właśnie wtedy w orli prowadzącej zobaczymy Dodę. Drugiego dnia Polsat zaprasza na "20 lat festiwali Polsatu w Sopocie". Na scenie zobaczymy: zespół Golec uOrkiestra, IRA, Macieja Maleńczuka. Ostatni dzień to Sopocki Hit Kabaretowy, wypełniony skeczami najbardziej uznanych twórców.

Artykuł aktualizowany na bieżąco.