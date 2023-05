Pola i Michał Wiśniewscy powitali na świecie kolejną pociechę. Jak można się było spodziewać, imię syna wokalisty Ich Troje jest bardzo oryginalne. Gwiazda stroni od swojskich Kasi i Piotrków, a inspiracji w tym temacie szuka za granicą. Najmłodsza pociecha artysty i jego żony ma na imię Noël Cloé Wiśniewski. Fani nie przeszli wobec tej informacji obojętnie.

Pola Wiśniewska stanowczo reaguje na komentarz fanki. "Najpierw się dowiedz"

Post, dzięki któremu możemy poznać imię potomka Poli i Michała, opublikowała na Instagramie Wiśniewska. W opisie do grafiki czytamy: "Noël Cloé Wiśniewski! Witamy na świecie synku!". Pod wpisem niemal natychmiast wywiązała się dyskusja. Internauci mieli sporo wątpliwości w kwestii imienia najmłodszej pociechy Michała Wiśniewskiego. Wiele osób zauważyło, że Noel i Cloe to często imiona nadawane dziewczynkom. Na te przytyki zdecydowała się odpowiedzieć Pola.

Cloe to nie damskie imię? - chciała wiedzieć internautka. - Najpierw się dowiedz, a później komentuj - zripostowała ją Pola Wiśniewska.

Z pomocą przychodzą eksperci. Okazuje się bowiem, że Noel to imię nadawane zarówno chłopcom, jak i dziewczynkom. Wywodzi się z języka francuskiego i oznacza "Boże Narodzenie". Jeżeli zaś chodzi o Cloe, to sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Słowniki bowiem najczęściej podają jego inną formą, zapisywaną jako "Chloe". Podobnie jak Noel, imię to występuje zarówno w formie męskiej, jak i żeńskiej. Dr Artur Czesak i polonistka Aneta Korycińska w rozmowie z Plotkiem wskazują jeszcze na inne aspekty. Więcej przeczytacie TUTAJ.

Pola i Michał Wiśniewski wspólnie wychowują dwoje dzieci. Prócz tego mają pociechy z poprzednich związków

Pola i Michał Wiśniewscy są razem od 2019 roku. 13 kwietnia 2020 roku, w trakcie trwania narodowej kwarantanny, zakochani powiedzieli sobie "tak". Przypomnijmy, że piosenkarz słynie z bujnego życia towarzyskiego i niezbyt trwałych małżeństw. Wokalista Ich Troje ma czworo dzieci z poprzednich związków. Podobnie jak Pola, która przed związkiem z artystą była już mamą Julii, Adama, Poli i Piotra. Para doczekała się wspólnie dwóch synów: Falco Amadeusa oraz niedawno urodzonego Noël Cloé.