Meghan Markle i książę Harry 16 maja zjawili się na gali Woman of Vision Awards w Ziegfeld Ballroom, w Nowym Jorku. Wszystko dlatego, że Amerykanka odbierała nagrodę za "globalne wspieranie kobiet i dziewcząt w ich imieniu" z rąk ikony feminizmu - Glorii Steinem. Dziennikarka jest założycielką feministycznego magazynu 'Ms". W pewnym momencie żonę księcia Harry'ego otoczyło mnóstwo fotoreporterów. Zrobiło się nieprzyjemnie.

Meghan Markle zapytana o rodzinę królewska

Meghan Markle pojawiła się na gali cała na... złoto. Wskoczyła w dopasowaną sukienkę bez ramiączek z wycięciem pod piersiami. Kreacja Johanny Ortiz jest warta 1500 funtów, a więc niemal osiem tysięcy złotych. Do tego sandałki na szpilce w metalicznym odcieniu od Toma Forda za 1000 funtów (ponad pięć tysięcy złotych). Całość uzupełniała pasująca torebka od Caroliny Herrery za 900 funtów (ponad cztery tysiące złotych). Meghan postawiła też na makijaż, który nadawał jej efektu glow. Aktorka rozpuściła włosy i wdzięczyła się przed fotoreporterami. Równie szykownie wyglądał książę Harry, który postawił na klasyczny garnitur.

Parze uśmiechy nie schodziły z twarzy. Do pewnego momentu. Wszystko zmieniło się, gdy ktoś z tłumu fotoreporterów i dziennikarzy zadał księżnej niewygodne pytanie. To dotyczyło rodziny królewskiej: "Meghan, co czujesz będąc częścią dwóch rozbitych rodzin?".

Sytuacja została nagrana. Na filmikach, które krążą po sieci widać, że Meghan Markle zignorowała niewygodne pytanie. Jednakże można też dostrzec, że w momencie, w którym je usłyszała, wzięła swoją matkę Glorię Steinem, która towarzyszyła jej na wydarzeniu obok księcia Harry'ego, za rękę.

Meghan Markle kontra rodzina królewska

Przypomnijmy, że Meghan Markle i członkowie rodziny królewskiej nie mają, delikatnie mówiąc, dobrych relacji. Przyczyną takiego stanu rzeczy są liczne wywiady, w których Markle niepochlebnie wypowiada się o rodzinie męża. U Oprah Winfrey oskarżyła royalsów o rasizm. Miała też czuć się przez nich niesprawiedliwie traktowana. Ponadto nie pojawiła się na koronacji króla Karola III. Jej absencję tłumaczono faktem, że została w USA, żeby zając się dziećmi i przygotować urodzinowe przyjęcie dla syna Archiego.