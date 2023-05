Filip Chajzer pożegnał się z widzami. Znika z "Dzień dobry TVN"

Filip Chajzer od wielu lat związany jest z telewizją TVN. Od 2019 roku prowadzi program śniadaniowy "Dzień dobry TVN". Jego partnerką na ekranie jest zazwyczaj Małgorzata Ohme. Okazuje się, że przez jakiś czas widzowie będą musieli przyzwyczaić się do zmian w obsadzie prezenterów. Chajzer poinformował na swoich mediach społecznościowych, że będzie musiał się rozstać z telewizją.

Filip Chajzer poinformował o swojej chorobie. Znika z anteny

Jakiś czas temu prezenter TVN za pomocą swoich profili w sieci wspierał zbiórkę na leczenie chorej dziewczynki. Po kilku dniach pochwalił się zakończeniem. W poście postanowił przede wszystkim podziękować wszystkim jego obserwatorom, którzy zdecydowali się wspomóc finansowo rodziców dziecka. "Jesteście najlepsi" - napisał. Nawiązał jednak do własnego stanu zdrowia.

Musicie wiedzieć, że pomogliście też bardzo mi. Nie będę ukrywać, że mój stan zdrowia ostatnio nie jest Disneylandem. Chwilę mnie nie będzie na antenie - dodał.

W tym samym poście Filip Chajzer wyznał, że od jakiegoś czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi. Jego stan aktualnie nie pozwala mu na kontynuowanie pracy zawodowej i występowanie na antenie. Przez jakiś czas nie będziemy mogli go zobaczyć w telewizji, również w "Dzień dobry TVN". Prezenter uspokoił, że jest pod opieką specjalistów. "Jestem pod opieką wybitnych specjalistów i dziękuję bogu oraz moim najbliższym za to, że do nich w ostatniej chwili trafiłem" - wyznał.

Na co choruje Chajzer? Gwiazda "Dzień dobry TVN" woli zostawić to dla siebie

W poście, który Filip Chajzer zamieścił na swoim profilu na Instagramie, nie znalazła się jednak informacja na temat tego, z czym dokładnie walczy prezenter. Nie wiadomo również, przez jaki czas nie będziemy mogli oglądać go na ekranie. Prawdopodobnie zajmie to kilka najbliższych tygodni.

Dziennikarze Onetu próbowali skontaktować się z Chajzerem, aby dowiedzieć się więcej na temat stanu jego zdrowia. W odpowiedzi dowiedzieli się, że prezenter nie zamierza, póki co, informować mediów na temat choroby, ponieważ "są to sprawy zbyt osobiste". Pozostaje nam więc życzyć mu szybkiego powrotu do zdrowia i na antenę. Na razie stacja nie poinformowała, kto zastąpi chorego u boku Małgorzaty Ohme. W ostatnim wydaniu prezenterka poprowadziła program w parze z Andrzejem Sołtysikiem.

Fani wspierają Filipa Chajzera

Chociaż w ostatnim czasie wokół osoby Filipa Chajzera wyrosło wiele kontrowersji, to w mediach społecznościowych widać dużo wsparcia płynącego od jego fanów. "Zdrowiej, daj sobie czas na regenerację i jak już będzie dobrze, wracaj do nas", "Filip wiedz, że takich ludzi, jak ty potrzeba tutaj na ziemi. Czegokolwiek by nie dotyczyło to, z czym teraz się zmagasz, wiedz, że są ludzie, dla których jesteś ostatnią deską ratunku", "Wracaj silniejszy! Trzymam kciuki! Jesteś tu bardzo potrzebny!" - takie wzruszające komentarze wyczytać można pod jego postem o stanie zdrowia.