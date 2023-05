Książę Harry chce błagać króla Karola III o wybaczenie. Źle zniósł koronację

Jak donoszą brytyjskie media, książę Harry po ostatniej wizycie w Wielkiej Brytanii miał gorzką pigułkę do przełknięcia. Mąż Meghan Markle zreflektował się, jak dużą niechęcią dążą go członkowie rodziny królewskiej. Książę William jest podobno wściekły na brata i zaczął rozważać, czy w przyszłości zaprosić go na własną koronację. Harry tuż po wizycie z okazji uroczystości świętujących nowego króla Karola III miał sobie uświadomić, jak wiele stracił i chce błagać ojca o przebaczenie. Wygląda jednak na to, że nie będzie łatwo.

Książę Harry chce błagać króla Karola III o wybaczenie

"Książę Harry nie przechodzi obok tego wszystkiego obojętnie. On naprawdę ma problem z tą sytuacją i jest to dla niego bardzo trudne" - czytamy w portalu New Idea. Książę Harry poczuł się całkowicie pominięty podczas ceremonii koronacji króla Karola III. Jak donosi brytyjski portal, nie zaproszono go na rodzinny lunch, czy na balkon, gdzie mógłby stanąć obok ojca. Czuł się jak gorszy członek rodziny królewskiej. Kiedy obserwował swojego brata, który zajmował tego dnia zaszczytne miejsce u boku króla Karola III, zreflektował się, jak wiele stracił. Z tego powodu książę Harry planuje ponownie udać się do ojca i prosić go o przebaczenie. "Książę Harry chce udać się o ojca i poprosić go o drugą szansę. Nie wiadomo jednak, czy Karol w ogóle rozważyłby to na tym etapie" - czytamy w New Idea.

Książę Harry wyleciał z kraju tuż po koronacji króla Karola III

Przypominamy, że niemal do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy młodszy syn króla Karola i księżnej Diany pojawi się w sobotę 6 maja na uroczystościach koronacyjnych. Ostatecznie książę Harry zasiadł w Opactwie Westminsterskim. Książę Harry nie zabawił jednak zbyt długo w Wielkiej Brytanii - ulotnił się z kraju tak szybko, jak tylko skończyło się nabożeństwo. Media od razu zajęły się tematem jego zachowania podczas ceremonii, a analizowany był jego każdy ruch. Szczególną uwagę zwróciła jego rozmowa z siedzącym obok mężem księżniczki Eugenii. Z ruchów jego warg udało się odczytać, o czym gawędzili.