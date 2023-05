16 maja największe gwiazdy miały okazję bawić się podczas imprezy luksusowego domu modu. Bulgari od lat jest znany przede wszystkim ze swojej efektownej biżuterii, obok której nie da się przejść obojętnie. Celebrytki zadbały o to, aby ich ubrania pasowały do motywu. Wystarczy spojrzeć na naszyjniki.

Zendaya

Podczas imprezy Bulgari w Wenecji nie dało się przejść obojętnie obok Zendayi. Aktorka zaprezentowała się w czarnej aksamitnej sukience o kroju rybki od Richarda Quinna. Kreacja posiadała obłędny dekolt, przy którym elegancko układał się materiał opadający z ramion. Uwagę zwraca naszyjnik. Aktorka wybrała diamentowy model z motywem węża z najnowszej kolekcji Bulgari. Do tego dobrała delikatne złote kolczyki z kamieniami.

Impreza Bulgari w Wenecji MvS / SplashNews.com / MvS / SplashNews.com/East News

Priyanka Chopra

Priyanka Chopra tego dnia zachwyciła malinowym total lookiem. Tego dnia mogliśmy ją zobaczyć w kreacji składającej się z długiej spódnicy, której długi tren trzymała w ręku oraz topu z opadającymi ramionami. Całość odsłoniła jej brzuch, przy którym dostrzegamy ogromną aplikację z kwiatem z drogich kamieni. Do tego dobrała naszyjnik Bulgari zdobiony sześcioma różowymi turmalinami o diamentami o dość spore kolczyki.

Impreza Bulgari w Wenecji MvS / SplashNews.com / MvS / SplashNews.com/East News

Anna Hathaway

Z kolei Anna Hathaway w przeciwieństwie do swoich koleżanek nieco bardziej zaszalała. Na imprezie domu mody mogliśmy ją zobaczyć w długiej sukni, która przechodziła od złotego, do srebrnego koloru. Kreacja posiadała spore rozcięcie, jednak to nie wszystko. Cały dół był poszarpany w dość interesujący sposób. Do tego dobrała małą torebkę oraz szpilki. Uwagę zwraca naszyjnik z domu mody z ogromnymi różowymi kamieniami. Do tego dobrała kolorowe bransoletki, w tym jedną z motywem węża.

Impreza Bulgari w Wenecji MvS / SplashNews.com / MvS / SplashNews.com/East News

Trzeba przyznać, że wszystkie gwiazdy tego dnia prezentowały się obłędnie. Później Zendaya, Anna Hathaway i Priyanka Chopra zapozowały do kilku wspólnych zdjęć. Widać było, że świetnie się bawiły w swoim towarzystwie. Następnie udały się na uroczystą kolację. Więcej fotografii z imprezy Bulgarii znajdziesz w naszej galerii na górze strony.