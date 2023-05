Edward Miszczak chce uczynić z Dody główną gwiazdę Polsatu. Znamy jego plan

Doda przez dobrych kilka lat miała zamknięte drzwi do najważniejszych stacji telewizyjnych. Na próżno było jej szukać przede wszystkim zarówno w TVN-ie, jak i TVP. Jako pierwszy rękę wyciągnął do niej Polsat, w którym niedługo później wzięła udział w matrymonialnym show "Doda. 12 kroków do miłości". Program okazał się strzałem w dziesiątkę, a kilka miesięcy po jego emisji piosenkarka ponownie króluje w trzech największych stacjach telewizyjnych w Polsce. Wygląda na to, że nowy dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak, zamierza kuć żelazo, póki gorące i już ma wobec piosenkarki zacne plany na nowe projekty.

Edward Miszczak ma plany wobec Dody

Po zakończonej emisji "Doda. 12 kroków do miłości" artystka pojawiła się jako gość specjalny w "Love Island", a lada dzień ma także poprowadzić Polsat SuperHit Festival w Operze Leśnej. Jak czytamy w "Super Expressie", występ piosenkarki w reality show miał tak bardzo przypaść do gustu Miszczakowi, że zaproponował artystce własny tego typu program. W nowym formacie pary mają poddać swoją miłość wielkiemu testowi wierności. Do roli prowadzącej brane są pod uwagę także Paulina Sykut oraz Natalia Janoszek. Według doniesień największe szanse ma jednak Doda. Zdjęcia do programu mają rozpocząć się lada dzień. "Doda świetnie wypadła, gdy gościnnie poprowadziła jeden odcinek "Love Island", więc Miszczak nie ma wątpliwości, że dobrze sprawdzi się jako prowadząca całego nowego programu" - czytamy na łamach "Super Expressu".

Doda w roli prowadzącej Polsat SuperHit Festiwal

W 2022 roku Doda miała okazję świętować na sopockiej scenie 20-lecie kariery, gdzie wystąpiła między innymi u boku Michała Wiśniewskiego czy Justyny Steczkowskiej. Wygląda na to, że i tegoroczny Polsat SuperHit Festival będzie dla niej równie ważnym wydarzeniem. Gwiazda ma pojawić się w roli zarówno piosenkarki, jak i prowadzącej. "Wszędzie tam, gdzie jest publiczność, scena i dobra energia, czuję się pewnie i na swoim miejscu. Jak zwykle dodam trochę pikanterii, poczucia humoru i spontaniczności" - mówiła w rozmowie z Plotkiem. Polsat SuperHit Festiwal odbędzie się od 26 do 28 maja 2023 roku.